Будет ли вторжение? Западные эксперты спорят о российских войсках у границ Украины

И что должна делать администрация Джо Байдена: заставить Киев идти на уступки, угрожать Москве жестким ответом на провокации — или продолжать диалог с Кремлем, как ни в чем не бывало?

Би-би-си рассказывает о главных аргументах в этом споре.

Предупреждения Госдепа, ЦРУ и украинской разведки



В ноябре американские издания Politico и Блумберг сообщили о концентрации российских войск на границе с Украиной. После этих публикаций госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об угрозе российского вторжения, а директор ЦРУ Уильям Бернс прилетел в Москву, чтобы обсудить эти опасения с президентом России Владимиром Путиным.

Вашингтон предупредил о возможной российской агрессии и своих союзников по НАТО и партнеров в Киеве. Опираясь на эту информацию, глава военной разведки Украины Кирилл Буданов даже назвал время возможного вторжения: февраль 2022 года.

Он также назвал число российских солдат возле границ с Украиной — около 92 тыс. человек. Правда, в том же интервью приведена украинская военная карта, на которой указаны 40 российских батальонно-тактических групп в регионе, что предполагает не более 36 тыс. человек личного состава.

Москва последовательно отвергает эти сообщения и называет их вбросами. По словам российских чиновников, обвинения Запада — попытка скрыть собственные агрессивные планы на границах России.

В конце ноября российские чиновники и дипломаты стали все жестче отвечать на американскую риторику об угрозе войны. Служба внешней разведки России сравнила ситуацию с преддверием российско-грузинской войны 2008 года.

Американские власти "активно запугивает мировое сообщество", говорится в заявлении СВР.

По сценарию российско-грузинской войны



Заявления Вашингтона о риске российской агрессии — верная оценка ситуации на границах Украины, сказал Майкл Кофман, директор российской программы в Центре военно-морского анализа США, в разговоре с Русской службой Би-би-си.

Одна из причин для беспокойства, по его мнению, — относительно скрытый характер переброски подразделений к границам Украины. Прежде эти маневры проводились открыто, чтобы оставить пространство для дипломатии.

"Все указывает на то, что они всерьез готовят масштабную военную операцию", — считает эксперт.

"В отличие от весенней концентрации [войск], нынешние передвижения российской армии возле границ Украины происходят менее открыто", — соглашается Роб Ли, эксперт Исследовательского института внешней политики в США и бывший американский морпех.

Кофман считает, что для эскалации есть две основные причины — разочарование Москвы в дипломатии на украинском направлении и в возможности договориться с Зеленским, а также все более активное партнерство Украины с НАТО, в том числе, размещение на территории страны учебных центров альянса.

Если быть оптимистами, то можно предположить, что передвижения войск — попытка заставить Киев и Запад прислушаться к своей позиции за столом переговоров, говорит эксперт.

"Я наблюдаю за активной дискуссией в твиттере на тему: блефует Путин или нет. Но как военный аналитик, если я вижу четкие указания на подготовку к вторжению, я не могу советовать относиться к этому как к блефу, — говорит Кофман. — Эта ситуация будет развиваться в ближайшие месяцы".

Кофман добавляет, что вероятным сценарием может стать повторение российско-грузинской войны 2008 года. Он характеризует это развитие событий так: "интенсивная операция по уничтожению военного потенциала Украины с целью навязать новое политическое соглашение, добиться выполнения российских требований и затем, вероятно, вывести войска".

В отличие от Кофмана, Роб Ли не располагает сведениями, которые бы объясняли, почему именно в ноябре Вашингтон заговорил о риске новой войны. Он напоминает, что сегодняшний кризис — следствие процессов, идущих с начала 2021 года, а российские войска были сконцентрированы неподалеку от границы с Украиной еще в марте-апреле.

В конце апреля Россия объявила об отводе войск с границы с Украиной, но в сентябре администрация Байдена утверждала, что около 80 тыс. солдат оставались на месте.

"Сложно сказать, что именно вызывает такую обеспокоенность у чиновников НАТО и почему они предсказывают даты возможной операции", — говорит Ли. Он предполагает, что предупреждения Вашингтона могут быть основаны на других факторах, таких как поставки боеприпасов, которые, в отличие от расположения войск, сложнее заметить на спутниковых снимках.

Он также склонен предполагать, что потенциальная эскалация может повторить сценарий войны 2008 года, когда российские войска не стали оккупировать грузинскую территорию за пределами Абхазии и Южной Осетии.

"Вероятно, что Россия пытается вынудить Киев и НАТО изменить их поведение, и поэтому Россия хочет добиться своих целей через угрозы или минимальное применение силы, необходимое для этого. Это может включать в себя наземную наступательную операцию, а может — просто массированные артиллерийские обстрелы с использованием ракетных установок и крылатых ракет, или удары баллистическими ракетами по украинских позициям", — считает Роб Ли.

Сомнения британских аналитиков



В отличие от американских коллег, британские специалисты настроены более скептически. Политолог Марк Галеотти напоминает в колонке для Moscow Times, что весной многие уже предвещали неизбежное российское вторжение.

И сегодня публично доступная информация не объясняет эскалацию в американской риторике, пишет политолог, так что за ней могут стоять секретные разведданные.

Он подчеркивает, что Кремль редко имеет детальный план действий и чаще действует по ситуации. Предсказания о войне в феврале 2022-го предполагают уровень планирования, которого на деле может не быть.

"Страхи о вторжении России на Украину — явление регулярное. Концентрация сил значительна, но не достаточна для вторжения. Целью может быть, в первую очередь, сдерживание, чтобы убедить Украину не предпринимать наступление на сепаратистов Донбасса", — написал в твиттере сэр Лоуренс Фридман, знаменитый британский военный историк.

Предсказания наступления российской армии на Украину — глупость, пишет в журнале Foreign Policy аспирант Лондонской школы экономики Джефф Хоун.

"Безответственное поведение прессы и некоторых правительств: от панических заголовков в Блумберге с предупреждением о полномасштабном вторжении до разных заявлений с обещаниями защищать территориальную целостность Украины, только усиливает напряжение в и без того сложном регионе", — пишет Хоун.

Что делать США и НАТО?



Самым ожесточенным среди западных экспертов стал спор о том, что делать Вашингтону и Брюсселю, чтобы предотвратить войну.

В экспертной среде наиболее ожесточенные споры вызвала колонка в журнале Politico, написанная бывшим сотрудником Госдепа, а ныне исследователем корпорации RAND Сэмюелом Шарапом.

США пытаются решить проблему Донбасса с помощью "кнута и пряника", но на деле выходит, что Москва получает только кнут, а Киев — только пряник, пишет политолог. Этот подход не работает — семь лет спустя, никакого прогресса в мирном процессе нет. Поэтому Вашингтон должен попробовать новые тактики, считает Шарап.

Одним из вариантов может быть давление на Киев с целью выполнения его части минских договоренностей, считает специалист. Он признает, что эти договоренности были навязаны Украине с помощью военной силы, но все равно считает, что демонстрация серьезной воли к дипломатии может разрядить ситуацию.

"Заставлять жертву (и хорошего друга Соединенных Штатов) выполнять условия агрессора противоречит принципам США. Однако если Украина сделает видимые шаги, которые она прежде отказывалась предпринимать, это может обязать Москву деэскалировать, отвести войска от границы и вернуться за стол переговоров", — пишет Сэмюэль Шарап.

Эта колонка вызвала ожесточенные споры среди западных экспертов. Оппоненты обвинили автора в "пораженчестве", "политике умиротворения" и пропаганде идей Кремля. А бывший посол Украины в Австрии, ныне советник главы Нафтогаза Александр Щерба написал в твиттере, что эксперт находится "в кармане у Путина".

Вашингтон, впрочем, настаивает на солидарности с Киевом. В среду президент Байден подчеркнул свою "неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины". Замглавы Госдепа Виктория Нуланд заверила украинских партнеров в "нерушимой" поддержке США.

Однако американские чиновники старательно избегают называть конкретные меры, на которые Вашингтон готов пойти, а также действия России, которые вызовут эти меры, пишет New York Times.

На данный момент, Белый дом обсуждает с европейскими партнерами возможности новых санкций, а в общении с Россией пытается задействовать дипломатические каналы и не исключает новой встречи Байдена с Путиным, сообщает издание. О возможности второго саммита двух лидеров "Коммерсант" писал в начале ноября.

"Администрация Байдена находится в незавидном положении. Любой выбор будет сопряжен со своими сложностями. С одной стороны, если [она будет] выглядеть слабой, это может воодушевить и вызвать агрессию Россию", — считает Майкл Кофман.

"С другой стороны, если посылать сигналы о поддержке [Украины], не подкрепляя их военными мерами, это может поставить под вопрос авторитет и репутацию США, а это уже затрагивает гораздо более масштабные вопросы — такие как надежность наших обязательств перед другими партнерами и союзниками".

Если администрация Байдена не собирается давить на Украину, то и с Россией она не ищет столкновений. На прошлой неделе газета Washington Post узнала, что Белый дом потребовал от Пентагона предоставить отчет обо всех учениях американской армии в Европе, предпринятых с целью "сдерживания" России.

Эти учения на протяжении многих лет вызывали протесты Кремля, и их учет может быть попыткой избежать лишней конфронтации с Россией.

Источники Си-Эн-Эн, между тем, рассказали о дискуссии внутри Белого дома: стоит ли продолжить поставку Украине оружия, в том числе противотанковых комплексов "Джавелин" и ПЗРК "Стингер", а также вертолетов.

По информации телеканала, Пентагон настаивает на отправке новой партии вооружений, однако другие чиновники администрации предостерегают против действий, которые обострят противоречия с Москвой.

Несмотря на движения российской армии, администрация Байдена должна продолжать свой курс на построение более стабильных и предсказуемых отношений с Россией, считает колумнист Washington Post Дэвид Игнатиус, специализирующийся на дипломатических вопросах.

"Администрация [президента США] должна следовать своему инстинкту по возрождению Минских соглашений для окончания войны на востоке Украины — даже несмотря на то, что съезд с этого пути блокируют десятки тысяч российских и украинских войск, — пишет он. — Преодоление таких препятствий — это то, чего может добиться американская дипломатия, когда она по-настоящему работает."