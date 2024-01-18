Брюссель призвал Душанбе прекратить репрессии журналистов

Абдулло Гурбати, Далер Имомали, Завкибек Саидамини, Абдусаттор Пирмухаммадзода, Ульфатхоним Мамадшоева, Хуршед Фазилов были осуждены за их профессиональную деятельность по "освещению социальных проблем и нарушений прав человека, констатируют авторы резолюции. А "два значительных независимых информационных медиа - "Азия-Плюс" и местная служба "Радио Озоди" - регулярно сталкиваются с преследованиями и угрозами".

Средства массовой информации Таджикистана сегодня находятся в худшем состоянии с момента обретения этой страной независимости в 1991 году, констатируется в резолюции. Судебные приговоры, предусматривающие тюремное заключение на срок от семи до 20 лет, были вынесены многим таджикским журналистам.

Европарламент решительно осуждает репрессии, которые официальный Душанбе применяет к независимым СМИ, правозащитникам и критикам правительства. А также призывает ЕС принимать во внимание ситуацию со свободой выражения мнений в Таджикистане во время переговоров о расширения сотрудничества с этой страной. Об этом говорится в резолюции "Таджикистан: государственные репрессии против независимых медиа", принятой в четверг, 18 января, в Страсбурге.

В документе отмечается, что официальный Душанбе использует законы о противодействии экстремизму и борьбе с терроризмом как основание для преследований сотрудников независимых таджикских СМИ. Это, в свою очередь "способствует российской пропаганде и дезинформации, в частности, в вопросе освещения агрессивной войны против Украины.

При сотрудничестве ЕС с Таджикистаном нужно учитывать ситуацию со СМИ

Европарламент призвал власти Таджикистана "прекратить преследование журналистов и адвокатов, защищающих критиков правительства", и немедленно и безоговорочно освободить тех, кто был безосновательно задержан, сняв с них все обвинения. Резолюция напоминает официальному Душанбе, что "свободная и независимая работа средств массовой информации и организаций гражданского общества является краеугольным камнем любого демократического общества".