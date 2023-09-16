Британская разведка: Россия восполнила запасы крылатых ракет

В период с октября 2022 года по март 2023 года Россия наносила удары по национальной энергетической инфраструктуре Украины. В основном они осуществлялись с помощью крылатых ракет воздушного базирования, в частности, современных AS-23a KODIAK. Стратегические бомбардировщики, несущие эти ракет, прилетают из глубины российской территории.
Информация из открытых источников свидетельствует о том, что с апреля 2023 года темпы расходов на крылатые ракеты воздушного базирования снизились, в то время как ранее российское руководство заявляло о росте темпов производства.
Таким образом, Россия, судя по всему, смогла создать значительный запас этого типа ракет. Существует реальная вероятность того, что зимой это оружие будет снова направлено против объектов украинской инфраструктуры.