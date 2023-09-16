Британская разведка: Россия восполнила запасы крылатых ракет

В период с октября 2022 года по март 2023 года Россия наносила удары по национальной энергетической инфраструктуре Украины. В основном они осуществлялись с помощью крылатых ракет воздушного базирования, в частности, современных AS-23a KODIAK. Стратегические бомбардировщики, несущие эти ракет, прилетают из глубины российской территории.

Информация из открытых источников свидетельствует о том, что с апреля 2023 года темпы расходов на крылатые ракеты воздушного базирования снизились, в то время как ранее российское руководство заявляло о росте темпов производства.