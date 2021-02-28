Британия простилась с ветераном Томом Муром, собравшим миллионы для врачей

Похороны сэра Тома Мура - ветерана Второй мировой войны, ставшего во время пандемии коронавируса героем сердец миллионов жителей Великобритании, - прошли в английском городе Бедфорд в субботу, 27 февраля. По словам его дочерей, они организовали церемонию прощания скромно, в тесном семейном кругу, как того желал сам ветеран по прозвищу Капитан Том.
Тем не менее траурное мероприятие прошло с военными почестями, сопровождалось почетным караулом и транслировалось по телевидению по всей стране. Кроме этого, во время похорон в небе пролетел самолет времен Второй мировой войны.
“Someone will have to make extra cake and sandwiches, and it won’t be me.”— Captain Tom Moore (@captaintommoore) February 27, 2021
Today we celebrate the life of our hero. We will be following Captain Tom’s wishes by enjoying a cup of tea and a slice of Victoria sponge cake. Please join us as we raise a cup to him. pic.twitter.com/c9F1xBFL9a
Ветеран войны как символ надежды в борьбе с COVID-19
Том Мур скончался 2 февраля в возрасте 100 лет после заражения коронавирусом.
Весной 2020 года, в преддверии своего юбилея, ветеран Второй мировой войны запустил благотворительную акцию, пообещав с помощью ходунков сделать 100 кругов по своему саду и собрать минимум 1000 фунтов стерлингов (1126 евро) для ассоциации NHS Charities Together, поддерживающей Национальную службу здравоохранения Великобритании. В результате собранная им сумма многократно превысила все ожидания и достигла 32,7 млн фунтов (36,8 млн евро).
После этого Том Мур превратился для многих людей в Великобритании и по всему миру в символ мужества и надежды. А в конце апреля 2020 года он поднялся на вершину британских чартов, исполнив вместе с тенором Майклом Боллом и хором медиков песню "You'll Never Walk Alone" ("Ты никогда не будешь одинок"), считающуюся в стране своеобразным футбольным гимном.
Летом 2020 года королева Великобритании Елизавета II посвятила Капитана Тома в рыцари. Во время этой церемонии ветеран шутливо заметил, что надеется, что Ее Величество хорошо умеет обращаться с мечом.
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