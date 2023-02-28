Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал подписание нового соглашения "решающим прорывом" в отношениях с ЕС и организации движения товаров в в Северную Ирландию.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что подписанный договор — его назвали "Виндзорское рамочное соглашение" — это исторический документ, который позволит Британии и ЕС начать новую главу в их отношениях.

По словам Сунака, соглашение устранит любое подобие границы в Ирландском море, то есть между Северной Ирландией и остальными частями Соединенного Королевства. Он пообещал, что товары из остальной части Великобритании в Северную Ирландию будут перемещаться по системе "зеленых" и "красных" полос: по "зеленым" полосам, то есть без таможенных формальностей, будут проходить грузы, которые не пойдут далее транзитом на территорию Евросоюза.

Соглашение должен утвердить британский парламент. Сунак сказал, что некоторое время уйдет на то, чтобы "переварить" достигнутые договоренности, и только потом вопрос вынесут на голосование.

"Рамочный Виндзор" опубликован на сайте правительства. Он состоит из 16 документов: презентации, политической декларации, позиции правительства Британии и 13 проектов, требующих дальнейшего утверждения.

О чем договорились?



Грузы, идущие из Британии в Северную Ирландию, будут проходить условную границу между нею и остальной страной, либо по "зеленому", либо по "красному" коридору. По "зеленому" — без досмотра — будут пропускать грузы, которые не пойдут дальше на территорию Евросоюза (Республики Ирландия). По "красному", с досмотром и таможенными формальностями, пойдут грузы, предназначенные для ЕС.

Грузы, идущие из Северной Ирландии в остальные части Соединенного Королевства, не подлежат таможенному оформлению.

Некоторые законы и правила Евросоюза по-прежнему будут распространяться на Северную Ирландию, но ее парламент (Ассамблея) получит право квалифицированным большинством отклонять новые законы и правила ЕС на своей территории.

Подробно в том, как будет работать новое соглашение, политикам и экспертам еще предстоит разобраться.

В чем была проблема?



Один из самых серьезных вопросов, который встал перед Британией в связи с решением выйти из Евросоюза — это вопрос, как избежать появления зримой и осязаемой границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией. На отсутствии этой границы строились соглашения, которые больше двадцати лет назад положили конец кровавому конфликту в Ольстере, а ее восстановление несло бы совершенно реальную угрозу новой вспышки.

Лондон и Брюссель договорились, что, чтобы не вводить таможенный контроль на острове Ирландия, он будет введет в портах Северной Ирландии — для грузов из остальной Британии.

Однако это решение породило новые проблемы — и бытовые (временная или постоянная невозможность ввозить некоторые товары), и политические (сторонники сохранения Северной Ирландии в составе Соединенного Королевства были возмущены появлением таможенной границы между провинцией и остальной территорией страны).

Что говорят политики и эксперты



Министр по делам Северной Ирландии Стив Бейкер сказал, что он "в восторге, и всем сердцем поддерживает" новую сделку."Я невероятно горжусь этим достижением", — сказал он и добавил, что соглашение подходит "и Ирландии, и ЕС, и евроскептикам, и профсоюзам".Теперь, говорит Бейкер, доставка товаров в Северную Ирландию будет происходить так же, как на остров Уайт (остров у южного побережья Англии — прим. "Би-би-си"). "Мы восстанавливаем место Северной Ирландии в союзе. Это отличные новости", — сказал он.

"Я очень рад, что Сунаку удалось улучшить отношения между Великобританией и ЕС. Но не стоит обманываться и думать, что брексит завершен", — прокомментировал соглашение один из руководителей исследовательского центра Eurasia Group Мидж Рахман.

"Грустная правда в том, что он никогда не будет завершен, и пересмотр отношений с ЕС навечно будет частью британской политики", — предсказывает Рахман.

Комментарии корреспондентов Би-би-си



Джессика Паркер, корреспондент в Брюсселе

Соглашение провозглашается как новая глава в "партнерстве" ЕС и Великобритании после брексита.

Поведение Сунак и фон Дер Ляйен на сегодняшней совместной пресс-конференции, безусловно, отличается от проблемных моментов последних лет, когда в отношениях превалировали недоверие и разочарование.

Протокол о Северной Ирландии — и фундаментальные разногласия о том, как его исполнять — был главным препятствием на пути развития этих отношений.

Брюссель подозревал, что Лондон подписал сделку, которую не собирался соблюдать. Лондон обвинял Брюссель в негибкости.

Стороны, казалось, ходили по кругу. Но сегодня мы увидели двух лидеров, которые, по крайней мере, пытались спеть по одним нотам.

Шейн Харрисон, Корреспондент Би-би-си в Дублине

Будет ли на этот раз все иначе? Об этом сейчас думают многие в Ирландии.

Дважды британское правительство консерваторов пыталось отказаться от сделки, о которой оно же договорилось. Но в этот раз больше уверенности, что на третий раз повезет.

Дамиан Грамматикас, политический корреспондент

Риши Сунак ясно дал понять, что законы ЕС по-прежнему распространяются на Северную Ирландию, и, следовательно, Европейский суд продолжит играть роль в их толковании.

Некоторые консерваторы и кое-кто в Северной Ирландии были против, но для ЕС это красная линия.

Сунак обратил внимание на тот факт, что существует механизм проверки согласия Северной Ирландии. Он его назвал "дальнейшей демократической подотчетностью" и новым "тормозом Стормонта".

Сработает ли он, и как именно — главный вопрос.