Британия и еще несколько стран приостановили финансирование агентства ООН по палестинским беженцам

Кроме того, по данным израильской стороны, одна из отпущенных заложниц рассказала, что ее держали в доме сотрудника ближневосточного агентства.

Кроме того, заявил советник израильской администрации Марк Регев, доподлинно установлено, что внутри сектора Газа учителя, нанятые БАПОР, открыто принимали участие в празднованиях по случаю убийств израильтян.

Обвинения Израиля прозвучали в адрес 12 человек, но точное число уволенных пока неизвестно.

«Я принял решение незамедлительно расторгнуть трудовые договоры с этими сотрудниками и провести расследование, чтобы без промедления установить истину», - заявил он в пятницу.

Накануне генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини объявил, что увольняет ряд сотрудников, подозреваемых в соучастии в теракте.

Обвинения в адрес сотрудников БАПОР прозвучали со стороны Израиля. По словам представителей офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху , установлено, что некоторые участники нападения получали зарплату в организации.

«У них есть профсоюз, который контролируется ХАМАС, и я думаю, что настало время, чтобы ООН расследовала эти связи между БАПОР и ХАМАС», — сказал Регев.

Заявления Израиля вызвали немедленную реакция доноров агентства.

«Великобритания временно прекращает финансовые вливания в БАПОР на время рассмотрения нами обстоятельств дела», - заявили на Даунинг-стрит.

Ранее то же самое сделали США, Канада, Италия и Австралия. Евросоюз заявляет, что также намерен предпринять шаги по мере проведения расследования.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что в ужасе от услышанного.