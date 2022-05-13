Напряжение было особо ощутимо в четверг на первой в истории парламентской ассамблеи ЕС и Великобритании. Десятки британских законодателей прибыли в Брюссель, чтобы со своими европейскими коллегами обсудить вопросы энергетики и безопасности, прочих сфер, в которых стороны могли бы укрепить сотрудничество.

Но ребром по-прежнему стоит вопрос о североирландском протоколе.

Марош Шефчович, зампредседателя Еврокомиссии: "Мы серьезно обеспокоены тем, что правительство Великобритании, судя по всему, следует выбранному в одностороннем порядке курсу. Такого рода решения, принятые в одиночку, не принесут Северной Ирландии мир, стабильность и возможность прогнозировать. Поэтому я призываю стороны сесть за стол переговоров. Ведь нам всегда удавалось представить предложения по решению вопросов самого широкого спектра".

Вице-председатель Еврокомиссии настаивает: Соединенному Королевству следует отказаться от своего намерения о пересмотре части соглашения по выходу страны из Евросоюза.

Но Лондон грозит внести изменения в североирландский протокол, если 27 стран-членов блока не проявят гибкость и не вернутся к вопросу об облегчении ввоза товаров в Северную Ирландию из других частей Великобритании.

Британское правительство считает, что мяч на стороне ЕС.

Оливер Хилд, член парламента, партия консерваторов: "Сейчас необходимо, чтобы обе стороны сделали все возможное для достижения консенсуса. Если бы удалось разрешить эту проблему с соглашением по брекситу, то тогда мы могли бы начать развивать сотрудничество по очень многим вопросам".

Между тем Лондон и Брюссель не хотят идти навстречу друг другу. В ответ на "любое действие Британии без согласования с Евросоюзом", тот обещает "использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты"

Натали Луазо, депутат Европарламента: "Если протокол не соблюдается, то на это должна последовать реакция и юридического, политического характера. Эту тему обсудят члены Совета ЕС, очевидно, что реакция будет".

Последствием "постбрекситового спора" может стать не только испорченные отношения Британии и Евросоюза, но и торговая война — в дополнение к кризису, связанному с вторжением России в Украину.