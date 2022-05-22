Британия: единственная рота боевых машин поддержки танков "Терминатор" переброшена на северодонецкое направление

К атаке на северодонецком направлении наступления на Донбасс, вероятно, причастна Центральная группа войск (ЦГВ). Только у нее в вооружении есть боевая машина поддержки танков "Терминатор" (БМПТ), которые разведка заметила на этом направлении, следует из сообщения.
ЦГВ ранее понесла большие потери, не сумев прорваться к востоку от Киева на первом этапе вторжения, утверждает британское военное ведомство.
Россия разработала "Терминатор", когда появилась необходимость специальной защиты основных боевых танков, использовавшихся во время афганской и чеченской войн.
Район Северодонецка остается одним из главных тактических приоритетов армии России. Однако даже если она развернет максимальное количество "Терминаторов" (10), они едва ли окажут существенное влияние на наступление, полагают в минобороны Британии.
ЦГВ дважды существовала в период после Великой Отечественной войны - в 1945-1955 годах дислоцировалась в Австрии и Венгрии, а в 1968-1991 годах - в Чехословакии. "Терминатор" - боевая машина поддержки танков, предназначенная для действий в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 May 2022
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