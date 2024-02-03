Боррель предупредил об угрозе эскалации на Ближнем Востоке

После ударов авиации США по целям в Сирии и Ираке, нанесенных в ответ на смертоносную атаку беспилотника на американских солдат в Иордании, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель выразил обеспокоенность угрозой дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

"Ближний Восток - это котел, который может взорваться. Поэтому я призываю все стороны избегать эскалации. Все должны приложить усилия к тому, чтобы ситуация не стала взрывоопасной", - заявил Боррель в субботу, 3 февраля, перед началом неофициальной встречи министров иностранных дел в Брюсселе.

Удары США по целям в Ираке и Сирии

В ночь на 3 февраля авиация США нанесла удары по целям в Ираке и Сирии, которые, как заявили в Белом доме, продолжались около получаса и были успешными. Президент США Джо Байден заявил, что в случае необходимости удары будут продолжены.