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Немцы активно бронируют отпуск на Майорке. В то же время опрос YouGov показал, что почти две трети жителей Германии поддерживают идею запрета на туристические поездки за рубеж, пишет DW.
Большинство немцев хотели бы запретить заграничные отпуска во время пандемии
© Imago / Scanpix

Идею запрета на туристические поездки за границу во время пандемии поддерживают почти две трети немцев. Об этом свидетельствуют данные опроса британского института YouGov, проведенного по заказу агентства dpa, обнародованные в воскресенье, 4 апреля.

За такую меру высказались 64 процента опрошенных, против — 26 процентов. Еще 10 процентов респондентов не определились. Выше всего уровень поддержки подобного запрета среди опрошенных старше 55 лет — 71 процент. Но и в возрастной группе от 18 до 24 лет такое мнение также преобладает — 54 процента молодых людей поддержали эту идею.

В Германии резко вырос спрос на отпуск на Майорке после того, как МИД ФРГ убрал испанский остров из списка территорий, признанных зонами эпидемиологического риска. Благодаря этому людям, возвращающимся с Майорки в ФРГ теперь не нужно отправляться на карантин. В то же время немецкие власти, в целом, рекомендуют отказаться от туристических поездок за рубеж. Но пока введение непосредственного запрета на отпуск за границей не планируется.

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Deutsche Welle
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