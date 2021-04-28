Речь идет о четырех взрывах, которые произошли на оружейных складах и заводах с ноября 2011 года по 2020 год. Как заявила на брифинге представитель главного прокурора страны Сийка Милева, есть сходство между этими взрывами и попытками отравления трех болгарских граждан, в том числе бизнесмена Гебрева, а также другими тяжелыми преступлениями на территории других государств.

"В ходе расследования установлено, что шестеро российских граждан находились на территории Болгарии в то время, когда произошли взрывы и когда были совершены попытки отравления трех болгарских граждан. В настоящий момент собраны доказательства, которые позволяют с высокой степенью достоверности сделать вывод, что целью действий российских граждан было прекращение поставок специальной продукции в Грузию и Украину", - сказала Милева.

Ранее о том, что российские граждане подозреваются в причастности к взрывам на оружейных складах, заявили власти Чехии.

Представитель болгарской прокуратуры сказала, что по линии международного сотрудничества устанавливаются контакты с правоохранительными органами Чехии, чтобы провести объединенное расследование.

В феврале прошлого года Болгария назвала имена троих россиян, обвиняемых в попытке отравления Гебрева, его сына Христо Гебрева и директора их компании.

Прокуратура Болгарии тогда заочно предъявила трем россиянам обвинение в покушении на них. По ее версии, в 2015 году их попытались отравить в Софии неопознанным веществом. Болгарские СМИ писали, что это могло быть вещество класса "Новичок".

Россиян обвинили в том, что в период с 28 апреля по 4 мая 2015 года они "в качестве соучастников предприняли попытку преднамеренного убийства" путем "интоксикации неопознанным фосфорорганическим веществом", говорилось в сообщении болгарской прокуратуры.

Болгария после Чехии



17 апреля чешская полиция сообщила, что объявила в розыск двух российских граждан в связи с совершением тяжкого преступления. Как уточняли в полиции, они передвигались по территории страны, используя несколько разных паспортов - на имя гражданина Таджикистана Руслана Тобарова и гражданина Молдовы Николая Попы, а также российские на имена Александра Петрова и Руслана Боширова.

Полиция также продемонстрировала фото тех же мужчин, которых в 2018 году показывала британская полиция в качестве подозреваемых в отравлении Скрипалей и которые давали интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян, объясняя, что в Солсбери они ездили любоваться достопримечательностями.

Людей с этими же именами Великобритания обвинила в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери в 2018 году. По данным расследовательской группы Bellingcat, на самом деле это офицеры российского ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

Позднее чешские службы безопасности сообщили, что подозревают россиян в причастности к взрывам на оружейных складах, которые произошли в деревне Врбетице в 2014 году и унесли жизни двух человек.

По данным местных СМИ, они могли попытаться остановить экспорт вооружения на Украину или в Сирию. Официальная представительница МИД России Мария Захарова назвала это "маразматическим парадом".

17 апреля власти Чехии заявили, что высылают 18 российских дипломатов из-за подозрений в причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов. Россия ответила высылкой 20 сотрудников чешского посольства. После этого Прага объявила о высылке еще 63 россиян, а Москва ограничила право посольств "недружественных стран" нанимать на работу граждан России.