Болгария не будет заключать новый контракт с "Газпромом"

Болгария не будет вести переговоры о новом соглашении с российской корпорацией "Газпром". Об этом заявил в субботу, 27 августа, вице-премьер по экономической политике технического правительства страны Христо Алексиев во время видеоконференции с генеральным директором энергетического директората Еврокомиссии (ЕК) Дитте Юль-Йоргенсен.

Как указали в пресс-службе правительства Болгарии, долгосрочный план предусматривает запуск международного тендера на поставки сжиженного природного газа. Предполагается, что "техническое правительство даст старт процедуре", а решение о заключении контракта будет принято новым кабмином.

"Болгария также подтвердила свою заинтересованность в участии в механизмах совместных закупок энергоносителей, которые могут быть созданы в рамках Энергетической платформы ЕС", - указали в правительстве.

Нынешние контакты с "Газпромом" будут касаться только действующего контракта, указали в Софии.

Меры по преодолению возможного энергетического кризиса

Христо Алексиев также уведомил представителей Еврокомиссии о действиях, предпринятых кризисным штабом правительства Болгарии для преодоления потенциального энергетического кризиса. Речь идет о завершении строительства интерконнектора между Болгарией и Грецией и вводе его в эксплуатацию к 1 октября, о финансовой поддержке болгарского оператора "Булгаргаз", а также о поиске экономических механизмов для установления оптимальной цены на природный газ для предприятий и домохозяйств.

Болгария покрывала более 90 процентов своих потребностей за счет российского газа, пока "Газпром" в апреле не прекратил поставки в эту страну. Это произошло потому, что бывшее правительство в Софии из-за европейских санкций за вторжение России в Украину отказалось оплачивать газ в рублях, как того требовала Москва. Долгосрочный контракт с "Газпромом" был заключен до конца 2022 года.

Болгарская сторона попросит продлить период получения оставшихся объемов газа - около 2,4 млрд кубометров, чтобы топливо продолжило поступать до окончания отопительного сезона или до лета 2023 года. Кроме того, в Софии намерены предоставить банковскую гарантию и оплачивать газ по факту его поступления на территорию страны, а не прибегать к предоплате.

В настоящее время Болгария, которой требуется около 3 млрд кубометров газа в год, одну треть этого объема получает от Азербайджана, а остальную часть покупает на мировом рынке.

Акция протеста против закупок газа у РФ

Сотни болгар 2 августа вышли на акцию протеста против временного правительства, опасаясь, что оно будет добиваться возобновления поставок российского газа, что усилит влияния Кремля на болгарскую экономику. Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила 21 августа, что поставки газа могут быть возобновлены, если на то будет политическая воля властей в Софии. Но при условии, что оплата будет производиться в рублях.

Президент Болгарии Румен Радев распустил правительство и назначил досрочные парламентские выборы на 2 октября.