Бои в Судане: стороны согласились на короткое перемирие, но надежд на прекращение боевых действий нет

Представители армии Судана и вооруженного формирования "Силы быстрой поддержки" согласились с предложением Организации Объединенных Наций приостановить боевые действия с 16:00 до 19:00 по местному времени в воскресенье. Она должна была позволить мирным жителям покинуть районы боевых действий и доставить раненых в больницы.

Агентство AFP передает, ссылаясь на очевидцев из числа местных жителей, что по крайней мере в районе аэропорта Хартума стрельба и взрывы, несмотря на объявленное прекращение огня, не стихали.

Африканский союз, ведущие арабские государства и США призвали к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров о передаче власти от военных гражданскому правительству.

Однако, судя по заявлениям воюющих сторон, они пока не собираются откликаться на эти призывы.

Глава Сил быстрой поддержки генерал Мохамед Хамдан Дагало заявил, что лидер Судана, генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан — преступник, который должен сдаться.

Армия же заявляет, что переговоров не будет, пока Силы быстрой поддержки не будут распущены.

Тем временем суданские врачи снова призвали международное сообщество, правозащитные и дипломатические организации оказать давление на обе стороны конфликта, чтобы они прекратили боевые действия и обеспечили безопасные проходы для гражданских лиц.

В сообщении на Facebook Суданская медицинская ассоциация также попросила "предоставить помощь и медикаменты всем больницам и медицинским учреждениям Хартума и тех штатов, где идут бои", а также обеспечить безопасный проезд машин скорой помощи и медицинского персонала и безопасность медицинских организаций и больниц.

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) заявила в воскресенье, что после гибели трех своих сотрудников временно приостановила все операции в Судане. Трое сотрудников ВПП были убиты и двое ранены в ходе столкновений в Кабкабии в Северном Дарфуре. Представитель ВПП сообщил агентству Рейтер, что все трое погибших были суданцами.

"Пока что мы решаем, как именно действовать в этой ситуации, но до принятия этого решения мы вынуждены временно приостановить все операции в Судане", — заявила исполнительный директор ВПП Синди Маккейн.

"Любая гибель людей на гуманитарной службе недопустима, и я требую немедленно гарантировать безопасность тех, кто остается, — сказала Маккейн. — Те, кто оказывает гуманитарную помощь, нейтральны и не должны становиться мишенью. ВПП стремится помочь суданскому народу, столкнувшемуся с острой нехваткой продовольствия, но мы не можем выполнять нашу работу по спасению жизней, если не гарантирована безопасность наших людей".

В ходе перестрелки в субботу в аэропорту Хартума был поврежден самолет Гуманитарной службы воздушных перевозок ООН.

На настоящий момент неясно, какие города и регионы находятся под контролем той или иной стороны конфликта. Силы быстрой поддержки заявляют, что контролируют ключевые объекты в столице, а глава вооруженных сил говорит, что это ложь.

По словам сотрудницы службы мониторинга Би-би-си в Найроби Беверли Очиенг, обе стороны делают взаимоисключающие заявления о территориях, которые они взяли под контроль, и составить представление о реальном положении дел практически невозможно.

Она добавила, что большинство суданских СМИ размещают материалы только в социальных сетях, и это — единственный источник новостей по поводу того, что именно происходит в Судане.

По сообщениям репортеров Reuters в Хартуме и нескольких других городах за пределами страны, государственное телевидение Судана, которое до этого транслировало музыку, прекратило передачи. Причины прекращения вещания пока не известны.

Ранее жительница Хартума Холуд Хайра рассказала Би-би-си, что немало людей были либо убиты, либо ранены прямо в своих домах, и что число жертв, скорее всего, будет расти: "Мирных жителей призвали оставаться дома, но спасло это далеко не всех".

Боевые действия идут в разных местах огромного Судана, но бои в северо-восточном городе Порт-Судан, похоже, завершились. По свидетельству очевидцев, армии удалось взять под контроль две базы Сил быстрой поддержки в городе, и в воскресенье утром солдаты армии уже праздновали победу.

Комментарий корреспондента Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнка Гарднера



Судан — одна из беднейших стран мира, но его природные ресурсы, а также стратегическое расположение на берегу Красного моря, привлекают к нему внимание арабских стран и таких мировых держав, как Соединенные Штаты.

Одновременно Россия стремится создать военно-морскую базу на его побережье и ведет об этом переговоры с суданскими военными.

Вашингтон же старается этого не допустить, а кроме того, он не хотел бы, чтобы Судан вернулся к тем временам, когда на его территории находили убежище такие террористические группировки, как, например, "Аль-Каида" Усамы бин Ладена. Недавно под давлением США Судан установил дипломатические отношения с Израилем.

Соседний Египет находится в близких отношениях с Хартумом, причем обе страны относятся к еще одному соседу, Эфиопии, с подозрением, граничащем с враждебностью.

После изгнания военного правителя Судана генерала Омара аль-Башира в 2019 году, с Хартумом наладили связи Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Последняя убедила его направить ей в помощь войска в Йемен, в котором Эр-Рияд поддерживает одну из сторон в катастрофической гражданской войне.

ОАЭ же считают Судан одним из звеньев региональной цепи по борьбе с исламским экстремизмом, который они рассматривают как угрозу своему существованию.

Таким образом, учитывая, что в Судане сошлись интересы многих крупных держав, надежд на скорое прекращение конфликта практически нет.