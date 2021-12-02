Агентство охарактеризовало Навального как "ярого критика Кремля, который более 10 месяцев провел в заключении, вылечившись за границей от отравления". Арест оппозиционера в январе 2021 года назван "предвестником новой политики нулевой терпимости России к инакомыслию".

Список "Bloomberg 50" выходит с 2017 года и представляет собой "ежегодный обзор людей из сфер бизнеса, развлечений, финансов, политики, науки и технологий, чьи достижения заслуживают признания".

В перечень 2021 года агентство включило среди прочих главу американской фармкомпании Pfizer Альберта Бурлу за содействие в разработке вакцины от Covid-19, американского полицейского Юджина Гудмана, участвовавшего в подавлении беспорядков в Капитолии, южнокорейского режиссера Хван Дон Хёка - создателя нашумевшего сериала "Игра в кальмара", а также певицу Бритни Спирс, которая недавно вышла из-под опекунства отца в США.

Преследование Алексея Навального



Алексей Навальный в январе 2021 года был задержан сразу после возвращения в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом класса "Новичок". В феврале Симоновский суд Москвы заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" - 3,5 года - на реальный с отбыванием в колонии общего режима в течение 2 лет и 8 месяцев. Позже суд смягчил приговор. С учетом отбытого домашнего ареста Навальный должен провести в колонии около 2,5 лет.

Адвокаты и соратники политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. С конца марта оппозиционер более 20 дней держал голодовку, протестуя против того, что к нему не пускают врачей. В настоящее время Следственный комитет России расследует еще несколько дел в отношении Навального и ряда его ближайших сторонников.