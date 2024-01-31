Bloomberg: Украина столкнулась с нехваткой боеприпасов

По словам дипломатов, европейские союзники смогут поставить Украине к 1 марта только 600 тысяч патронов из обещанного миллиона из-за задержек при производстве и опасений в сокращении запасов Запада. Bloomberg уточняет, что на этой неделе министры обороны стран ЕС обсудят на встрече в Брюсселе, можно ли увеличить количество снарядов для отправки Украине, но достичь цели в 1 миллион все равно не удастся.