Блинкен встретился с Нетаньяху, чтобы выразить поддержку Израилю

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг прибыл в Израиль, где он встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, президентом Ицхаком Герцогом и другими чиновниками.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил: "Сжигание людей живьем, отрубание голов, похищение маленького мальчика – он был не просто похищен, над ним издевались. Эта атака и вызывающие тошноту проявления радости по поводу этих ужасов, это празднование и прославление зла!"
"Мы решительно выступаем против терроризма, – сказал Блинкен журналистам. – Мы видели почти невыразимые деяния, совершенные ХАМАС в отношении израильских мужчин, женщин и детей. Каждый день мы узнаем все больше, и это просто разрывает сердце".
Госсекретарь Энтони Блинкен заявил: "Как сказал прремьер-министр, это должен быть момент для моральной ясности. Неспособность безоговорочно осудить терроризм ставит под угрозу не только жителей Израиля, но людей повсюду. Посмотрите что произошло! Граждане 36 государств были убиты или пропали в результате этой гнусной атаки. Европа, Азия, Африка, Америки – никому не удалось избежать жестокости ХАМАСА".
"Израиль имеет право, более того, обязан защищать себя. То, как Израиль это делает, имеет значение. Мы, демократические страны, отличаемся от террористов тем, что ценим человеческую жизнь. Поэтому важно принять все меры предосторожности. Мы скорбим о потере каждой жизни", – отметил госсекретарь США.
В ходе визита в регион Блинкен также посетит Иорданию. Генеральный секретарь исполнительного комитета ООП Хусейн Аль-Шейх сообщил в социальной сети Х (бывший "Твиттер"), что в пятницу Блинкен встретится с лидером Палестинской автономии Махмудом Аббасом в Аммане.
Президент Джо Байден в среду подтвердил поддержку Израиля Вашингтоном и заверил группу еврейских лидеров в том, что его администрация "работает над каждым аспектом кризиса с заложниками в Израиле".