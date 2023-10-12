Блинкен встретился с Нетаньяху, чтобы выразить поддержку Израилю

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг прибыл в Израиль, где он встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, президентом Ицхаком Герцогом и другими чиновниками.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил: "Сжигание людей живьем, отрубание голов, похищение маленького мальчика – он был не просто похищен, над ним издевались. Эта атака и вызывающие тошноту проявления радости по поводу этих ужасов, это празднование и прославление зла!"

"Мы решительно выступаем против терроризма, – сказал Блинкен журналистам. – Мы видели почти невыразимые деяния, совершенные ХАМАС в отношении израильских мужчин, женщин и детей. Каждый день мы узнаем все больше, и это просто разрывает сердце".