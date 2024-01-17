Блинкен: Путин не остановится в Украине

"Если мы позволим Путину уйти от ответственности, если потеряем бдительность и все, что мы делаем для Украины, то это откроет ящик Пандоры, – заявил Блинкен телеканалу CNBC. – Он не остановится в Украине, и другие потенциальные агрессоры в других регионах мира усвоят этот урок".

По словам Блинкена, такой сценарий чреват серьезной опасностью, поскольку может втянуть США в прямой конфликт с Россией.

"Я думаю, что [Путин] набросится на Украину по полной программе, а затем пойдет на страны НАТО, – сказал глава американской дипломатии. – И конечно же, если он нападет на страну НАТО, мы будем обязаны помочь ей в соответствии со статьей 5 договора о НАТО".

Блинкен заявил, что США хотят сделать все, чтобы этого не произошло. Он подчеркнул важность одобрения Конгрессом пакета стоимостью 106 миллиардов долларов, запрошенного президентом Джо Байденом, который включает помощь Украине.