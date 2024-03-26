Блинкен предостерег Израиль от военной операции в Рафахе

Блинкен подчеркнул, что проведению военной операции в Рафахе есть альтернативы, позволяюшие обеспечить и интересы Израиля в сфере безопасности, и защиту палестинского гражданского населения.

Белый дом уже давно критикует намерение Израиля провести наземную операцию в Рафахе. Президент США Джо Байден даже открыто потребовал, чтобы израильское руководство прислало в Вашингтон делегацию, чтобы обсудить сомнения по поводу атаки на Рафах и проинформировать Израиль о возможных альтернативах.

Нетаньяху отменил визит представителя Израиля в США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 25 марта в последнюю минуту отменил визит своего посланника в США. Это произошло после того, как Совет Безопасности ООН при поддержке США принял резолюцию, усиливающую давление на Израиль. В этой резолюции Совбез впервые за шесть месяцев войны в секторе Газа призвал к незамедлительному прекращению огня.