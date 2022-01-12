BioNTech и Pfizer начали выпуск вакцины от омикрон-варианта коронавируса

"Мы исходим из того, что будем готовы начать поставки продукции на рынок к марту — как только будут получены разрешения регулирующих органов", — заявил Шахин, добавив, что клинические испытания должны начаться в конце января.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) пока не говорило, считает ли оно выпуск такой вакцины целесообразным.

Гендиректор Pfizer: Приступили к выпуску на свой страх и риск



Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла 10 января сообщил в эфире американского телеканала CNBC, что компания приступила к выпуску на свой страх и риск. Бурла признался, что пока не знает, понадобится ли препарат и как он будет использоваться. "Однако мы будем готовы", — указал он.

В Biontech и Pfizer предполагают, что в 2022 году их производственные мощности составят до четырех млрд доз вакцины по всему миру.

В 2021 году произвели около трех млрд доз



"Мы ожидаем, что спрос на нашу вакцину будет высоким и в 2022 году", — в свою очередь отметил Шахин. В настоящее время, по его словам, ситуация с пандемией остается неясной, поэтому невозможно предсказать, какой вариант вируса появится в будущем. Однако весьма вероятно, что вакцина от омикрон-мутации также усилит иммунный ответ против всех существующих вариантов, не исключил он.

В прошлом году компании BioNTech и Pfizer выпустили около трех млрд доз вакцины по всему миру. Их доля рынка на декабрь 2021 года оценивалась в 80% в Европе и в 74% в США. В 2022 финансовом году компания Biontech прогнозирует оборот только от вакцины от коронавируса на уровне до 17 млрд. евро.