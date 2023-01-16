Около 330 000 незаконных пересечений границы было отмечено в прошлом году. Это на 64% больше, чем в 2021-м, согласно данным, опубликованным Frontex.

В заявлении Frontex говорится, что уже второй год подряд наблюдается "резкий рост" нелегальных пересечений границы вслед за относительно низким уровнем в 2020 году, связанным с пандемией.

Наиболее часто использовался западно-балканский маршрут, на долю которого пришлось 45% всех нелегальных пересечений границы (145.600) в направлении стран Евросоюза. Эта цифра отражает рост числа нелегалов на 136% за последний год.

Наибольшее число выявленных случаев приходится на граждан Сирии, Афганистана и Турции, хотя также были зарегистрированы граждане других стран, которые ранее не использовали этот маршрут: тунисцы, индийцы и бурундийцы.

Маршрут по Центральному Средиземноморью был вторым наиболее часто используемым маршрутом, здесь выявлено 102.529 незаконных въездов в ЕС, на 51% больше, чем в 2021 году.

Однако на некоторых маршрутах наблюдалось снижение. Пересечения через западноафриканский маршрут (15.462), западное Средиземноморье (14.582) и восточную сухопутную границу (6.127) снизились на 31%, 21% и 25% соответственно.

Страны Европейского Союза и Шенгенской зоны в 2022 году столкнулись с "беспрецедентным давлением" на внешних границах блока, при том, что количество выявленных незаконных пересечений границ достигло уровня 2016 года, как свидетельствуют данные пограничного агентства ЕС Frontex.

Около 330 000 незаконных пересечений границы было отмечено в прошлом году. Это на 64% больше, чем в 2021-м, согласно данным, опубликованным Frontex.

🆕 Situation at 🇪🇺 external borders in 2022:

🔶 Around 330 000 irregular border crossings in 12 months

🔶 64% increase from the previous year Read more: https://t.co/Ita2eRJ3cn pic.twitter.com/5pqzJuJynh

— Frontex (@Frontex) January 13, 2023



В заявлении Frontex говорится, что уже второй год подряд наблюдается "резкий рост" нелегальных пересечений границы вслед за относительно низким уровнем в 2020 году, связанным с пандемией.

Наиболее часто использовался западно-балканский маршрут, на долю которого пришлось 45% всех нелегальных пересечений границы (145.600) в направлении стран Евросоюза. Эта цифра отражает рост числа нелегалов на 136% за последний год.

Наибольшее число выявленных случаев приходится на граждан Сирии, Афганистана и Турции, хотя также были зарегистрированы граждане других стран, которые ранее не использовали этот маршрут: тунисцы, индийцы и бурундийцы.

Маршрут по Центральному Средиземноморью был вторым наиболее часто используемым маршрутом, здесь выявлено 102.529 незаконных въездов в ЕС, на 51% больше, чем в 2021 году.

Однако на некоторых маршрутах наблюдалось снижение. Пересечения через западноафриканский маршрут (15.462), западное Средиземноморье (14.582) и восточную сухопутную границу (6.127) снизились на 31%, 21% и 25% соответственно.

"В прошлом году страны ЕС и страны, входящие в Шенгенскую зону, столкнулись с беспрецедентными проблемами на своих внешних границах. Они варьировались от миграции с подачи властей Беларуси, начиная с 2021 года, до последствий вторжения России в Украину в феврале 2022 года", - говорится в заявлении Frontex.

"Последнее вызвало рекордное число беженцев, прибывших в Европейский Союз. Эти события, наряду с неуклонно растущим числом нелегальных пересечений границы, демонстрируют необходимость сильной и эффективной европейской пограничной и береговой охраны с Frontex в качестве надежного помощника государств-членов", - указывается в заявлении.

Новый пакт о миграции и убежище, предложенный Еврокомиссией в сентябре 2020 года, всё ещё находится на стадии обсуждения между 27 странами ЕС.

Среди основных положений нового пакта - механизм "добровольной и временной" солидарности, который позволит избавиться от обязательных квот на приём переселенцев, что многие столицы рассматривают как фактор разжигания политической розни в обществе.

За лето был достигнут "значительный прогресс", заявила Еврокомиссия, но Швеция, которая согласно ротации 1 января стала председателем Совета ЕС, вряд ли сыграет активную роль по поиску консенсуса в течение следующих шести месяцев. Новое правое правительство страны опирается на поддержку антииммигрантской, крайне правой партии "Шведские демократы".

Однако резкий рост числа прибывающих в ЕС в этом году заставил Комиссию представить так называемые планы действий для конкретных маршрутов, в том числе для путей, проходящих через Центральное Средиземноморье и Западные Балканы.

План для маршрута через Западные Балканы предусматривает, что сотрудники Frontex впервые будут размещены на границах стран, не входящих в ЕС. Он также включает в себя обмен информацией о визах между странами Западных Балкан и Евросоюзом, чтобы гарантировать, что иностранцы, прибывающие на Западные Балканы без виз, не пересекали затем границу ЕС.

Большинство стран Западных Балкан стремятся вступить в ЕС и в настоящее время имеют безвизовые соглашения с блоком. Зато с внешними соседями приходится соблюдать осторожность. Сербия, например, прекратила безвизовый режим с Тунисом и Бурунди в конце прошлого (2022-о) года под давлением ЕС и дала понять, что собирается сделать то же самое с другими странами, включая Индию, въезд для граждан которых пока в Сербию открыт.