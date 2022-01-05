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Массовые акции протеста в крупнейших городах Казахстана привели к столкновениям и попыткам захвата административных зданий. В Алма-Ате власти отключили интернет, на улицах слышны выстрелы.
Беспорядки в Казахстане: ОДКБ решила направить "миротворческие силы" в страну
© Scanpix

Возглавляющий Совет коллективной безопасности ОДКБ премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о решении направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. По его словам, миротворцев направят "на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки".

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том. что среди сотрудников полиции есть жертвы, a позже обратился к государствам-членам ОДКБ за помощью из-за "террористической угрозы". Он назвал протестующих террористами.

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"Учитывая, что данные террористические банды являются по сути дела международными, они прошли серьезную подготовку за рубежом, их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии. В связи с этим, полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы", - сказал Токаев.

Власти Алма-Аты объявили о проведении в городе спецоперации и освобождении аэропорта. Из его здания вывели протестующих, аэропорт переводится в штатный режим работы, заявил заместитель акима города Ержан Бабакумаров, передает DW.

В Госдуме РФ считают, что Москва обязана отреагировать на обращение Токаева к членам ОДКБ. "Мы обязаны, для этого ОДКБ и создана", - заявил "Интерфаксу" председатель думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников.

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау выходили на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного газа. С 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Массовые протесты постепенно охватили крупнейшие города страны и к среде привели к жестким столкновениям, мародерству, захватам административных зданий.

Токаев сообщил о погибших и раненых


Президент страны Касым-Жомарт Токаев в среду выступил с обращением к жителям страны. По словам Токаева, во время беспорядков в стране были убиты сотрудники правоохранительных органов. Власти Казахстана начнут действовать максимально жестко в отношении правонарушителей. Он намерен оставаться в столице страны, а также пообещал в ближайшее время выйти с новым пакетом предложений. Кроме того, с сегодняшнего дня президент возглавляет Совет Безопасности Казахстана.

Токаев заявил о существовании тщательно продуманного плана действий заговорщиков. По словам лидера Казахстана, инициаторы протестов были "мотивированы финансово".

В среду утром президент отправил в отставку правительство, на котором, по его словам, лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Он также поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.

Массовые беспорядки в Алма-Ате


В среду утром протестующие в Алма-Ате ворвались в здание мэрии. По данным РИА "Новости", в здании начался пожар (на фото выше). В Алма-Ате действует режим чрезвычайного положения: введен комендантский час, запрещены массовые мероприятия и забастовки, продажа оружия, боеприпасов и алкоголя. Демонстранты вступают с полицией в стычки, отбирают у них щиты и каски. По данным РИА "Новости", протестующие разоружили часть сотрудников полиции, в городе к середине дня полицейских почти не видно.

По официальным данным, в Алма-Ате избито более 500 гражданских лиц, в том числе 130 женщин и стариков. Сожжено 120 машин, в том числе 33 полицейских, скорых и пожарных. Нанесен ущерб 120 магазинам и объектам торговли, 180 предприятиям общепита и около 100 офисам малого и среднего бизнеса.

Телефонная связь нарушена, интернет отключен


В Казахстане полностью отключен интернет. По данным сервиса Global Check, интернет не работает как у мобильных, так и у проводных операторов. Жители города массово снимают деньги в банкоматах, так как не могут расплатиться безналичным способом.

По данным РИА "Новости", в Актау прекратил работу аэропорт, а в Алма-Ате отменили все рождественсике богослужения, попыток провокаций против православных храмов не было.

Протестующие в Алма-Ате сожгли здание представительства Генпрокуратуры Казахстана, сообщает портал ORDA Kazakhstan. Возле здания мэрии в Алма-Ате замечена бронетехника. Тем временем новостной канал Ateo сообщил, что самолет Динары Назарбаевой — дочери бывшего президента Нурсултана Назарбаева — вылетел в Киргизию.

Беспорядки в Казахстане: ОДКБ решила направить "миротворческие силы" в страну
© AP / Scanpix

В городах Казахстана не прекращаются беспорядки. Telegram-канал издания ORDA Kazakhstan сообщает, что в Атырау на западе страны убит один из демонстрантов, второй получил серьезное ранение в голову. Ранее президент Токаев заявил о гибели силовиков, не назвав точного числа жертв.

СМИ сообщают о захвате аэропорта Алма-Аты


Информационный портал ORDA Kazakhstan со ссылкой на очевидцев пишет о захвате протестующими аэропорта в Алма-Ате. Блогер Алишер Еликбаев, который находился в отеле около аэропорта и намеревался вылететь из Алма-Аты ночью, сообщил изданию об отмене всех рейсов.

"Весь день пассажирам говорили, что армия защищает аэропорт, самолеты летают в штатном режиме, а регистрация шла в ручном режиме. Сейчас в службе безопасности аэропорта нам сказали: "Извините, аэропорт захвачен. Рейсов сегодня не будет", — сообщил он.

В пресс-службе аэропорта Алма-Аты подтвердили его захват демонстрантами. "По предварительным данным, в аэропорту сейчас находятся около 45 захватчиков. Как они зашли, наши сотрудники покинули аэропорт. В момент захвата пассажиров в терминале не было. Мы заранее быстро эвакуировали пассажиров", - сообщили в аэропорту корреспонденту ORDA Kazakhstan.

ТАСС пишет, что пассажиры оказались заложниками ситуации — люди не могут сдать, обменять и купить билеты ввиду отсутствия интернета. Поздние рейсы в столичном аэропорту отменены из-за комендантского часа, сообщает агентство.

Аэропорт в Актау также не работает. Авиакомпания Air Astana сообщила, что все рейсы из Нур-Султана в этот город отменены.

Обращение главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича


Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич призвал граждан страны воздержаться от поездок в Казахстан в ближайшее время. В опубликованном в Twitter заявлении он указал на серьезные затруднения с телефонной связью и интернетом в Казахстане. При этом персонал латвийского посольства в Нурсултане находится в безопасности, добавил он.


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