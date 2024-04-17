Берлин призвал Иран и Израиль к максимальной сдержанности

Глава правительства поблагодарил западные страны за поддержку Израиля при отражении атаки Ирана, но заявил о независимости Израиля в принятии решении. У наших друзей, подчеркнул Нетаньяху во время последующего заседания военного кабинета, "есть всевозможные предложения и советы". "Я ценю это, но хочу дать понять, что мы будем принимать собственные решения. Государство Израиль сделает все необходимое для своей защиты", - приводит слова политика агентство dpa.