Белый дом: ответные меры на атаку на американских военных в Иордании будут жесткими

Президент США Джо Байден обвинил в нападении поддерживаемых Ираном боевиков, а представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил CNN, что позднее последует реакция со стороны президента.

Кирби также подчеркнул, что США «не стремятся к войне с Ираном» и «не желают масштабного конфликта на Ближнем Востоке».

При этом не сообщалось о каких-либо конкретных деталях о времени и масштабах ответных действий.

В свою очередь республиканцы настаивают на немедленных ответных мерах.

"Единственным ответом на эти нападения должен быть разрушительный военный ответ против иранских террористических сил, как в Иране, так и на всем Ближнем Востоке", – заявил сенатор-республиканец Том Коттон.

Некоторые представители Республиканской партии в Конгрессе призвали главу Белого дома нанести прямой удар по Ирану – однако есть опасения, что подобные меры могут привести к расширению конфликта в регионе.