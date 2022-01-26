На пресс-конференции в Белом доме она ответила на вопрос, почему руководство Украины заявляет, что не видит угрозы вторжения России и как это согласуется с постоянными предупреждениями Вашингтона об эскалации на границе.

Псаки начала свой ответ с тезиса о том, что никто не может знать, что задумал президент России Владимир Путин.

”Никто не может проникнуть в сознание президента Путина и российского руководства. Что мы видим — различную подготовку, в том числе российских военных на границе”, — сказала Псаки.

Она добавила, что Москва продолжает ”агрессивную риторику” и ищет предлог для агрессии.

”Мы видим рост агрессивных действий и подготовки на границе”, — заверила журналистов пресс-секретарь президента США.

Руководство Украины уже в течение нескольких дней призывает граждан не поддаваться паническим настроениям и заверяет, что ситуация на границе с Россией находится под контролем, а признаков подготовки вторжения российских войск на Украину нет.

Сегодня со специальным видеообращением на эту тему выступил президент Владимир Зеленский, который призвал украинцев беречь мозг ”от брехни”. Накануне к украинскому народу с призывом не паниковать и не верить дезинформации обращались Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь СНБО Евгений Данилов и министр обороны Алексей Резников.

Причем Шмыгаль ответил, что видит единственную угрозу экономике Украины — от дезинформации, которая порождает нестабильность.

Впервые о подготовке российских войск к вторжению на Украину американские СМИ сообщили в октябре 2021 года. С тех пор с различными заявлениями на эту тему выступили многие западные политики. Предупреждения о возможном вторжении России следовали практически ежедневно.

США их союзники по НАТО пригрозили Москве ”невиданными санкциями”, включая санкции против высшего руководства страны и лично Владимира Путина.

Байден назвал условие для рассмотрения санкций против лично Путина

Президент США Джо Байден заявил сегодня, что может рассмотреть возможность введения санкций напрямую против своего российского коллеги Владимира Путина в случае вторжения России на Украину, передает Reuters.

По словам Байдена, если вторжение произойдет, этот шаг будет иметь ”огромные последствия” для всего мира. Ранее он отмечал, что агрессия Москвы станет ”самым серьезным событием из того, что происходило в мире с точки зрения войны и мира со времен Второй мировой войны”.

Кремль регулярно отвергал все обвинения в подготовке агрессии против Украины, а перемещение войск по своей территории называл внутренним делом России.