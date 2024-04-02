Беларусь начала военные учения у своих юго-западных границ

В период проведения проверки было "запланировано передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности".

В министерстве обороны Беларуси 13 декабря 2022 года объявляли о внезапной проверке боевой готовности по личному поручению правителя Александра Лукашенко . "Мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина", - говорилось в сообщении Минобороны РБ.

Минобороны уточняет, что учения стартовали в "день единения народов" Беларуси и России . "Именно в этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества Беларуси и России", - так обосновывают в сообщении причину сотрудничества этих стран в военной сфере.

В марте ситуация на украинско-белорусской границе оставалась стабильной

У Беларуси, являющейся ближайшим союзником РФ, отмечает украинское издание "Обозреватель", за последние несколько лет ухудшились отношения с западными соседями и Украиной - особенно после того, как Москва использовала белорусскую территорию в качестве плацдарма для нападения на Киев 24 февраля 2022 года.

Издание со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) ранее сообщало, что ситуация на границе Украины и Беларуси остается стабильной, перемещение техники и личного состава обнаружено не было. "Сейчас у России нет на территории Беларуси достаточных сил, чтобы совершить какие-то действия в отношении Украины на этом направлении", - приводит издание слова представителя ГПСУ.

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