Байден выразил поддержку Украине в телефонном разговоре с Зеленским

Президент США Джо Байден позвонил президенту Владимиру Зеленскому в субботу, «чтобы подтвердить приверженность Соединенных Штатов дальнейшей поддержке Украины», говорится в заявлении Белого дома.
Байден связал захват российскими войсками Авдеевки в Донецкой области с бездействием Конгресса, в котором партийные разногласия препятствуют выделению 60 миллиардов долларов на необходимую Украине военную помощь.
В заявлении отмечается, что вывод украинских войск из Авдеевки произошел после того, как украинские солдаты были вынуждены ограничить использование боеприпасов из-за сокращения их поставок в результате бездействия Конгресса, что "привело к первым заметным успехам России за последние месяцы".
Байден "подтвердил сильную двухпартийную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в правительстве США и среди американского народа" и призвал Конгресс незамедлительно принять законопроект о расходах, включающих помощь Украине, говорится в заявлении Белого дома.