Байден встретился с Юлией и Дарьей Навальными

Президент Джо Байден встретился в четверг с вдовой и дочерью Алексея Навального, «чтобы выразить свои искренние соболезнования».
О встрече сообщил Белый дом.
Как отмечается в заявлении Белого дома, в ходе встречи, состоявшейся в Калифорнии, Байден выразил восхищение «необычайным мужеством Навального и его наследием в борьбе против коррупции за свободную и демократическую Россию, в которой верховенство закона одинаково применимо ко всем».
Байден подтвердил, что в пятницу США объявят о новых крупномасштабных санкциях против России в ответ на смерть Навального, российские репрессии и агрессию, а также войну РФ против Украины.
Пакет мер будет направлен на целый ряд объектов, включая оборонную и промышленную базу РФ, а также на источники поступлений в российскую экономику, заявил ранее советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Госсекретарь Энтони Блинкен , находящийся в Рио-де-Жанейро, где прошло двухдневное заседание министров иностранных дел «Большой двадцатки», также высказался о российском оппозиционере.
По словам Блинкена, Навальный – «действительно героический человек в своей жизни, в своей работе, но тот факт, что Владимир Путин счел необходимым преследовать, травить и сажать в тюрьму одного человека, говорит не о силе России при Путине, а о ее слабости».