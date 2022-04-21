aA
Президент США Джо Байден провел встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Белом доме и объявил о новом пакете военной помощи Киеву общей стоимостью в 800 млн долларов. Предыдущий пакет, примерно на ту же сумму, был выделен на прошлой неделе.
J. Bidenas
J. Bidenas
© AFP / Scanpix

Байден сообщил, что в новый пакет войдет тяжелое вооружение и боеприпасы к нему, к том числе десятки гаубиц и 144 тысячи снарядов к ним, а также тактические беспилотные аппараты. В Украине отсутствуют запасы снарядов американского калибра.

По словам Байдена, новые вооружения отправятся прямо "на линию фронта свободы" - в зону начинающегося российского наступления на Донбассе.

Статьи по теме:
Страны НАТО помогают Украине самолетами, ракетами и бронетехникой для битвы за Донбасс
Зеленский: всех должна беспокоить возможность ядерного удара РФ

По словам американского президента, именно сейчас "критическое окно" для подготовки украинской армии к отражению этого наступления. На следующей неделе администрация обратится к Конгрессу за новыми бюджетными ассигнованиями на помощь Украине, сообщил Байден.

Также незадолго до выступления президента минфин США сообщил о выделении 500 млн долларов на поддержание "критических операций правительства" Украины, иными словами на нормальное функционирование государственных учреждений, выплаты пенсий и зарплат бюджетников.

Накануне, в среду, президент Байден провел совещание с военным командованием.

Кроме того, администрация объявила о запрете российским судам заходить в порты США.

"Это значит, что ни одному судну, ни одному судну, плавающему под российским флагом или находящемуся в собственности или под управлением структур, действующих в российских интересах, не будет позволено бросить якорь в Соединенных Штатах или подойти к нашим берегам. Ни одному! Ни одному!" - подчеркнул Байден.

Байден также открыто произнес то, что в целом было широко известно из СМИ, но официально не проговаривалось: США делятся с Украиной "своевременными разведданными".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

bbcrussian.com
Статьи по теме:

Госдепартамент США поддержал слова Байдена о геноциде в Украине

То, что происходит в Украине, - не случайность. Россия...

TOP новостей

Режим ЧП в Литве продлен до конца июня

На фоне продолжающейся войны в Украине Сейм Литвы в...

Karas Ukrainoje

Война в Украине. Зеленский допустил деблокаду Мариуполя военным путем, новый пакет военной помощи Киеву

Российское вторжение в Украину продолжается почти два...

Епископ Тракайский Амвросий обвинил мэра Вильнюса в разжигании вражды и вмешательстве во внутренние дела церкви

Православная Церковь в Литве выражает "решительный...

Психологи рассказали, что важно знать людям, принимающим беженцев из Украины

Когда в доме поселяются беженцы, меняется жизнь и...

Что ждет жителей, которые вовремя не выберут поставщика электроэнергии

Приближается срок выбора независимого поставщика...