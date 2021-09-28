"Бустеры важны, но самое необходимое, что нам нужно сделать - побудить как можно больше людей сделать прививку", — заявил он, добавив, что около 23% жителей США не вакцинированы.
Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) на прошлой неделе поддержали дополнительную дозу вакцины Pfizer/BioNTech для американцев в возрасте 65 лет и старше, а также для хронических больных и людей, подверженных высокому риску заражения на работе.
78-летний Байден сказал, что его жене Джилл также скоро сделают ревакцинацию.
В то время как ученые разделились во мнениях относительно необходимости повторных прививок, когда так много людей в США и других странах остаются непривитыми, Байден объявил уже в августе объявил о старте ревакцинации. Решение было принято, чтобы предотвратить распространение сильно заразного дельта-штамма.
Ревакцинацию могут сделать только те граждане США, которые получили последнюю дозу Pfizer не менее шести месяцев назад.
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