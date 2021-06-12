Президент США Джо Байден даст отдельную пресс-конференцию по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве 16 июня, сообщил представитель Белого дома в субботу, 12 июня.
"Одиночная пресс-конференция - подходящий формат, чтобы четко проинформировать свободные СМИ о темах, которые были подняты на встрече, - как о тех, по которым у нас может быть согласие, так и о тех, которые вызывают у нас серьезную обеспокоенность", - пояснил чиновник, добавив, что США ожидают "откровенной и прямолинейной встречи".
Джо Байден и Владимир Путин встречаются 16 июня на вилле La Grange на Женевском озере. Они обсудят вопросы стратегической ядерной стабильности, низкий уровень нынешних отношений между США и Россией и другие темы.
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