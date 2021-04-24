Байден предложит G7 усилить давление на Китай

Президент США Джозеф Байден лично посетит саммит "Группы семи" ("большой семерки", G7) 11-13 июня в британском Корнуолле, где уделит основное внимание проблеме соперничества демократических стран с авторитарными государствами, в первую очередь, Китаем. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщил заместитель помощника американского президента по нацбезопасности Далип Сингх.

По его словам, встреча будет посвящена вопросам здравоохранения, скоординированной экономической реакции на пандемию, конкретным действиям в области изменения климата и "укреплению совместных демократических ценностей в рамках G7".

Вашингтон: давление на Китай будет усилено

"Речь идет о союзниках-единомышленниках, и мы хотим предпринять осязаемые и конкретные действия, которые продемонстрируют нашу готовность координировать усилия в отношении стран с нерыночной экономикой, - таких, как Китай", - подчеркнул Далип Сингх.

По словам представителя американской администрации, давление на Пекин будет усилено, в частности, в связи с использованием принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), где проживают преимущественно уйгуры.

"Насущный вызов для G7 заключается в том, чтобы показать, что открытые, демократические, общества все еще имеют лучшие шансы на решение самых сложных проблем в нашем мире, и что действующие на основе спускаемых сверху директив автократии - это не лучший путь", - подчеркнул собеседник агентства Reuters.

Санкции ЕС за нарушения прав человека

В конце марта ЕС впервые за более чем 30 лет согласовал введение санкций в отношении Китая за систематические нарушения прав человека. В новый санкционный список попали четыре физических и одно юридическое лицо. Их активы в ЕС были заморожены, въезд в Евросоюз для них закрыт. Брюссель увязал свой шаг с геноцидом уйгуров и представителей иных этнических и религиозных меньшинств в СУАР. Санкционный курс в отношении Китая поддержали США, Великобритания и Канада.

Последний саммит для канцлера ФРГ Меркель

Саммит G7, как ожидается, должен состояться в местечке Карбис Бэй на юго-западе Англии. К его моменту Байден уже около полугода будет занимать пост президента США. Встреча "семерки" станет последней в этом формате для Ангелы Меркель (Angela Merkel) в должности канцлера ФРГ.

В форуме по приглашению британского премьер-министра Бориса Джонсона также примут участие в качестве гостей лидеры Австралии, Индии и Южной Кореи. В "большую семерку" входят Германия, Великобритания, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В 2020 году встреча G7 должна была проходить в загородной резиденции президента США в Кэмп-Дэвиде, однако из-за пандемии ее сначала перенесли на осень, а потом Дональд Трамп и вовсе отказался от мероприятия. Годом ранее оно состоялось во французском Биаррице.