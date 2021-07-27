Сотрудничество Вашингтона и Багдада в борьбе с терроризмом продолжится, подчеркнул американский лидер. "Наша роль в Ираке будет заключаться в том, чтобы быть на месте, продолжать обучать (иракских военных. — Ред.), помогать и содействовать борьбе с "Исламским государством", — сказал глава Белого дома присутствовавшим на встрече репортерам.
Таким образом, новый план Вашингтона не предусматривает полномасштабного вывода войск. Вместо этого солдаты США продолжат заниматься обучением, материально-техническим обеспечением и консультированием иракских военнослужащих.
Давление на аль-Казыми в Ираке
Иракский премьер-министр аль-Казыми находится под сильным давлением в своей стране. Всего неделю назад около 30 человек погибли, а не менее 60 получили ранения в результате атаки смертницы на рынке в пригороде Багдада. Одновременно в Ираке растет влияние группировок проиранских ополченцев, требующих вывода около 2500 американских солдат. В этом году проиранские группировки осуществили около 50 ракетных и беспилотных атак по базам США в Ираке, указывает агентство AFP.
Американские военные играли активную роль в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство". Но уже при предшественнике Байдена Дональде Трампе большая часть контингента была выведена из Ирака. Оставшиеся военнослужащие официально задействованы в качестве консультантов и инструкторов иракской армии.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава МВД Литвы предлагает ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью при таком режиме пересечение границы будет невозможным (59)
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила,...
Где будут жить приезжающие в Литву белорусы: появляются объекты нового типа (48)
Компании, работающие в сфере ИТ, переселяющиеся из...
Житель Руднинкай: это место в километре от деревни
Во вторник утром в Руднинкай ( Литва ) было спокойно, на...
Операция по задержанию нелегалов: как пограничники ловят мигрантов (4)
Ситуация на границе с Беларусью остается напряженной,...
Ученый: никаких утешительных новостей нет, идет четвертая волна (50)
Ученый Вайдотас Землис-Балявичюс в передаче "Утро на...