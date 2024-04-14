Атака Ирана на Израиль: что известно

Помимо Ирана, удары по Израилю наносили йеменские хуситы, а также проиранские группировки с территории Ирака. Однако выпущенные оттуда дроны были сбиты воздушными силами США и Великобритании, не успев достигнуть территории Израиля, сообщают американские и британские СМИ. Участие британских истребителей в отражении атак подтвердил и премьер-министр страны Риши Сунак. Кроме того, ЦАХАЛ поблагодарил Францию за помощь в наблюдении за воздушным пространством, что позволило эффективно отразить нападение. В отражении ударов, как пишет CNN, использовались системы ПРО "Железный купол", "Праща Давида", а также комплексы Arrow 2 и Arrow 3.