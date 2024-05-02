Associated Press: Часов Яр практически разрушен

Часов Яр является стратегической высотой, и его захват может заложить основу для потенциально более масштабного российского наступления на востоке Украины.

По заявлениям украинских официальных лиц, оно может начаться уже в этом месяце.

Съемки показывают город-призрак, в котором почти не осталось жителей.

Многоквартирные дома превратились в обугленные фасады, а улицы испещрены огромными воронками.