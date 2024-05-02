2024.05.02 16:54

Associated Press: Часов Яр практически разрушен

 
"Голос Америки"
Časiv Jaras
Časiv Jaras
ФОТО: AP / Scanpix

Многомесячные удары российской артиллерии практически разрушили город Часов Яр на востоке Украины, о чем свидетельствуют кадры с беспилотника, оказавшиеся в эксклюзивном распоряжении Associated Press.

Часов Яр является стратегической высотой, и его захват может заложить основу для потенциально более масштабного российского наступления на востоке Украины.

По заявлениям украинских официальных лиц, оно может начаться уже в этом месяце.

Съемки показывают город-призрак, в котором почти не осталось жителей.

Многоквартирные дома превратились в обугленные фасады, а улицы испещрены огромными воронками.

Разрушения напоминают то, что осталось от Бахмута и Авдеевки, которые Украина оставила после нескольких месяцев бомбардировок.

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"Голос Америки"
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