Associated Press: Часов Яр практически разрушен

Часов Яр является стратегической высотой, и его захват может заложить основу для потенциально более масштабного российского наступления на востоке Украины.
По заявлениям украинских официальных лиц, оно может начаться уже в этом месяце.
Съемки показывают город-призрак, в котором почти не осталось жителей.
Многоквартирные дома превратились в обугленные фасады, а улицы испещрены огромными воронками.
Разрушения напоминают то, что осталось от Бахмута и Авдеевки, которые Украина оставила после нескольких месяцев бомбардировок.
"Голос Америки"
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