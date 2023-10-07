Армия обороны Израиля наносит ответные удары по сектору Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утром в субботу 7 октября, объявила о "состоянии боевой готовности" после проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы на фоне массированного ракетного обстрела со стороны анклава. Израильская армия приступила к ударам по территории сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Он распорядился ввести "особое положение в области безопасности" в центральной части Израиля и на юге страны. "ХАМАС допустил серьезную ошибку этим утром и начал войну против Государства Израиль. Подразделения Армии обороны Израиля повсеместно ведут бои с противником", - заявил министр по итогам совещания по оценке ситуации с руководством силовых ведомств.