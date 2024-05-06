Армия Израиля начала эвакуацию жителей из Рафаха

Израильская армия сообщила, что информирует жителей Рафаха об эвакуации с помощью плакатов, СМС, телефонных звонков и сообщений в СМИ на арабском языке. "Сегодня утром мы начали операцию с целью временно эвакуировать жителей восточной части Рафаха", - сообщил на онлайн-пресс-конференции израильский военный представитель, добавив, что эвакуация распространяется почти на 100 тысяч человек.

Израиль на фоне подготовки к военной операции в городе Рафах в секторе Газа приступил к эвакуации населения из этого города. Израильские военные в понедельник, 6 мая, призвали жителей восточной части Рафаха, расположенного на границе с Египтом, переместиться в "расширенный гуманитарный район" - расположенный в нескольких километрах к северу лагерь Аль-Мавази на побережье Средиземного моря.

Непрямые переговоры в Каире между Израилем и исламистским радикальным движением ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников в обмен на палестинских заключенных окончились провалом. В Рафахе около 1,2 млн палестинцев укрываются от боев между армией Израиля и отрядами ХАМАС. Правительство Израиля считает Рафах последним бастионом ХАМАС в этом палестинском регионе и намерено разгромить оставшиеся формирования боевиков. В Рафахе, предположительно, содержатся и израильские заложники.

Союзники уже многие месяцы предостерегают Израиль от военной операции в Рафахе, опасаясь многочисленных мирных жертв, но Израиль называет наступление насущно необходимым для разгрома боевого потенциала ХАМАС, подчеркивая, что иначе эта группировка после войны лишь усилится.