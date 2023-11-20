Армения отказалась просить ОДКБ о помощи

"Армянская сторона, хотя все остальные союзники поддержали это решение, не выражала никакого своего интереса к этому документу, и более того, в завершающей части нашей работы они попросили его вообще снять с повестки", - сказал Тасмагамбетов. В апреле секретариат ОДКБ сообщил, что проект договора в числе прочего включал в себя отправку наблюдательной миссии на границу Армении и Азербайджана, а также "другие условия", но отказался уточнить, была ли среди них военно-техническая помощь.