Армения начала совместные военные учения с США

По словам источника агентства, церемония открытия прошла в учебном центре «Зар» миротворческой бригады Минобороны Армении. В учениях принимают участие 85 американских и 175 армянских военных.

Согласно Минобороны Армении, целью этих учений является «повышение уровня оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях», а также «обмен передовым опытом в управленческой и тактической коммуникации». Учения продлятся до 20 сентября.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти намерены проанализировать решение Армении о проведении совместных учений с США: «На фоне того, как Армения не изъявила желание проводить учения с ОДКБ и теперь заявляет желание проводить учения с американцами — наверное, для нас это решения, которые требуют весьма и весьма глубокого анализа с тем, чтобы разобраться, почему именно Армения принимает такие решения, какие цели преследуются», — заявил Песков.