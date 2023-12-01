Аргентина отказалась от вступления в БРИКС

Аргентина решила не присоединяться к альянсу ключевых развивающихся экономик БРИКС, позиционирующему себя как противовес G7 и в целом Западу. "Мы не будем вступать в группу БРИКС", - написала в соцсети X в четверг, 30 ноября, будущий министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино. Тем самым она отклонила приглашение межгосударственного объединения стран Азии, Африки и Латинской Америки, а также России, полученное минувшим летом на саммите БРИКС в ЮАР.