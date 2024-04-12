Американский генерал обсудил с Израилем иранскую угрозу

На фоне многократных угроз со стороны Ирана высокопоставленный американский генерал прибыл в Израиль для переговоров по вопросам безопасности. Глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Эрик Кьюкилла находится в Израиле, чтобы обсудить с израильским военным руководством "актуальные угрозы в сфере безопасности в регионе", сообщило министерство обороны США вечером в четверг, 11 апреля.

В сообщении отмечается, что визит проводится ранее первоначально запланированного срока в связи с "последними событиями". Согласно Пентагону, министр обороны США Ллойд Остин 11 апреля встречался с израильским коллегой Йоавом Галлантом, и Галлант заявил ему, что "прямой иранский удар потребует адекватного ответа Израиля против Ирана". По заявлению Пентагона, Остин заверил Галланта в том, что Израиль может рассчитывать на полную поддержку со стороны США в деле защиты Израиля от иранских ударов.