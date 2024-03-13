Активист Буткевич заявил, что признал вину под угрозой пыток

На заседании суда Буткевич заявил, что признал вину под угрозой пыток. "С одной стороны, мне было сказано, что если я соглашусь, то после осуждения меня в сжатые сроки поменяют на осужденного военнопленного ВС РФ. В качестве других аргументов мне было объяснено, что в случае отказа я буду подвергнут различным методам физического воздействия. Некоторые методы мне были продемонстрированы", - рассказал Буткевич.

Приговор на основании самооговора

Правозащитник, вступивший в ряды ВСУ после российского вторжения в Украину, попал в плен в июне 2022-го и осужден в марте 2023 года. Суд в самопровозглашенной "Луганской народной республике" (ЛНР) признал его виновным в стрельбе из гранатомета по жилому дому в Северодонецке. Издание "Граты" тогда сообщало, что Буткевич в момент обстрела находился в Киеве, а в зону боевых действий прибыл лишь спустя десять дней.