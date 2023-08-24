Африканская операция. Сможет ли Кремль сохранить влияние на континенте, добытое руками ЧВК «Вагнер», без Пригожина?

Все это делало ЧВК Пригожина мощным рычагом в африканской политике Владимира Путина , но его смерть, которая (если подтвердится) по ряду признаков смахивает на спланированную ликвидацию, меняет все.

Кроме того, как обращает внимание британский эксперт в области изучения военных конфликтов Майк Мартин, по сути, ЧВК контролирует большинство маршрутов африканских беженцев в Европу.

В основном они выполняют силовые задачи, как, например, поддержка выгодных Кремлю революций и переворотов. Международные организации заявляют, что есть немало свидетельств жестокого обращения "вагнеровцев" с мирными жителями этих стран.

Личный состав компании наемников задействован в таких странах, как Ливия , Судан, Мали , ЦАР, Мозамбик, Буркина Фасо и Нигер.

В последние годы ЧВК "Вагнер" играла важную роль в продвижении российских интересов на этом континенте.

На фоне жестких международных экономических санкций и политической изоляции, постигших Россию в связи с ее вторжением в Украину, Кремль старается укрепить свое влияние в африканских странах.

"Реструктуризация, которая устроила бы Путина, включая их деятельность в России и в Украине , выглядит так: перевод части кадров в состав российских вооруженных сил, частичное разоружение оставшихся с предоставлением им свободы действий в их полунезависимом статусе, но под новым руководством. Такой расклад помог бы минимизировать авторитет Пригожина в рядах наемников", - говорила Фельбаб-Браун в интервью CNN сразу после неудавшегося июльского мятежа Пригожина.

Эксперт в области стратегии и безопасности Брукингского института Ванда Фельбаб-Браун считает, что Владимир Путин захочет сохранить подразделения "Вагнера" в Африке и на Ближнем Востоке, но проведет масштабную чистку в ее руководящих структурах, чтобы ослабить их лояльность Евгению Пригожину (или его памяти) и укрепить связи непосредственно с Кремлем.

Сможет ли Путин найти новый формат взаимодействия с неуправляемыми наемниками, захотят ли сами "вагнеровцы" остаться в распоряжении Кремля ? И если нет, то как Россия собирается зацепиться за Африку?

Журналист-расследователь и основатель проекта Bellingcat Христо Грозев считает, что одним из новых ставленников России на африканском направлении может стать генерал ГРУ Андрей Аверьянов.

По данным Грозева, Аверьянов руководит в ГРУ тайными наступательными операциями по всему миру, включающими отравления "Новичком", организацию взрывов и другие убийства. В его послужном списке – громкое покушение на отца и дочь Скрипалей, пишет Грозев.

Он также считает, что Аверьянов мог иметь отношение к ликвидации Пригожина.

Христо Грозев обращает внимание на то, что генерал Аверьянов был представлен Путиным делегациям африканских стран на прошедшем в июле саммите Россия-Африка, что свидетельствует о некой отведенной ему роли.

ЧВК "Вагнер" = Пригожин

Другие наблюдатели считают, что без Пригожина сохранить ЧВК "Вагнер" не удастся. И дело не только в его личном авторитете внутри структуры, но и в особенностях функционирования компании, особенно в Африке и на Ближнем Востоке.