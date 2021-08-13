If you missed Adm. Charles Richard, #USSTRATCOM Commander, at the Space & Missile Defense Symposium 2021 earlier today, you can watch the speech here:#Deterrence #Assurance #SMDSymposium https://t.co/w9SAEDv1Un

— US Strategic Command (@US_Stratcom) August 12, 2021



По словам Ричарда, ответом может стать "интегрированное сдерживание" во всех областях — как традиционных, так и в ядерной сфере — во взаимодействии с союзниками и партнерами Вашингтона.

Адмирал заявил, что, стремясь укрепить статус великой державы, Россия использует широкий спектр возможностей, находящихся ниже конфликтного потенциала, включая кибернетические средства и принуждение других стран, финансируемое на уровне государства.

Адмирал: РФ работает над расширением возможностей доставки боеголовок

Россия проводит модернизацию своих обычных и стратегических сил, проведя рекапитализацию 80 процентов ядерного потенциала, включая расширение возможностей доставки боеголовок, указал Чарльз Ричард.

Кроме того, по его словам, РФ — наряду с Китаем — вкладывает значительные средства в разработку гиперзвукового оружия и целого ряда других ракет.

КНР, по оценкам СТРАТКОМа, также быстро совершенствует свои стратегические ядерные возможности, укрепляет ракетные силы, включая взятие на вооружение многочисленных ракет с разделяющимися головными частями индивидуального наведения.

США должны инвестировать в защиту ядерных сил от кибератак

Вашингтон должен ответить путем модернизации не только своей ядерной триады, но и посредством инвестиций в систему управления ядерными силами, защищенную от кибератак, подчеркнул адмирал Ричард.

В конце июля США и РФ возобновили диалог о стратегической стабильности и контролю над ядерными вооружениями. Это произошло после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая состоялась в Женеве 16 июня.