Аборты, безопасные автомобили и "зеленый" газ. Евродайджест: главные события недели

Право на аборт предлагают внести в Хартию ЕС об основных правах





Что случилось? 7 июля депутаты Европарламента поддержали внесение в 7-ю статью Хартии поправки о том, что "каждый человек имеет право на безопасный и легальный аборт". 324 парламентария проголосовали "за", 155 "против", еще 38 воздержались. Резолюция Европарламента стала символическим жестом поддержки американских граждан — в конце июня Верховный суд США отменил принятое в 1973 году решение по делу "Роу против Уэйда", которое на федеральном уровне защищало право на прерывание беременности. Теперь этот вопрос регулируют власти каждого штата — примерно в половине из них аборты либо уже запрещены, либо существенно ограничены.

Что это значит? Решение Европарламента не имеет обязательной силы, однако закрепляет позицию депутатов в вопросах репродуктивных прав и сексуального здоровья. В резолюции подчеркивается, что у граждан ЕС должен быть "безопасный, легальный и свободный" доступ не только к процедуре аборта, но и к консультациям по дородовому и материнскому здоровью, добровольному планированию семьи, профилактике и лечению ВИЧ. Депутаты также выразили озабоченность тем, что консервативные объединения в Европе получают финансовую поддержку от своих американских единомышленников, которые существенно повлияли на решение Верховного суда США (об этом ранее писало издание Politico).

В ЕС вступили в силу новые требования безопасности к машинам

Что случилось? С 6 июля в Евросоюзе действуют обновленные Общие правила безопасности транспортных средств (регула Vehicle General Safety Regulation). Нововведения, уверены в Еврокомиссии, помогут лучше защитить водителей, пассажиров, пешеходов и велосипедистов по всему ЕС. Ожидается, что к 2038 году благодаря внесенным в правила изменениям удастся снизить число погибших в ДТП на 25 тысяч человек, а получивших серьезные травмы — на 140 тысяч. Также это решение создает правовую базу для регулирования автоматизированных и беспилотных автомобилей на европейских дорогах.

Что это значит? Все автомобили, фургоны, грузовики и автобусы, которые появятся на европейском рынке после 7 июля 2024 года, должны быть оснащены системой контроля за превышением скорости, встроенным регистратором, сенсорами и камерами для движения задним ходом, а также системой предупреждения о сонливости водителя. Для крупных транспортных средств также предусмотрены технологии по контролю за слепыми зонами и давлению в шинах. В будущем благодаря достигнутому соглашению станет возможным появление на европейских дорогах беспилотных такси — сейчас власти занимаются разработкой необходимых изменений в законодательстве, затрагивающих вопросы не только физической, но и кибербезопасности.

Для онлайн-компаний установили "беспрецедентные" стандарты ответственности перед клиентами

Что случилось? 5 июля Европарламент подавляющим большинство голосов поддержал Закон о цифровых услугах (DSA) и Закон о цифровых рынках (DMA). Обе инициативы устанавливают четкие правила работы и предоставления услуг для компаний, действующих в Интернете: первая в большей степени направлена на защиту пользователей, вторая — на создание справедливой конкуренции и ограничение доминирующих на рынке сервисов. "Слишком долго технологические гиганты извлекали выгоду из отсутствия правил. Цифровой мир превратился в Дикий Запад, где самые большие и сильные устанавливают правила. Но в городе появился новый шериф — DSA. Мы открываем черный ящик алгоритмов, чтобы получить возможность должным образом взглянуть на машины для зарабатывания денег, стоящие за этими социальными платформами", — отметила во время дебатов депутат Кристель Шалдемоз.

Что это значит? Закон о цифровых услугах (DSA) устанавливает четкие обязательства для поставщиков цифровых услуг: гарантия свободы выражения мнений, борьба с распространением незаконного контента и дезинформации, повышенная защита данных, проверка рекламодателей и онлайн-продавцов, запрет рекламы, направленной на несовершеннолетних. Соцсети, маркетплейсы и другие крупные ресурсы обязаны предоставить четкую информацию о том, как они модерируют содержание своих сайтов и приложений и составляют рекомендации для пользователей (последние, в свою очередь, имеют право обжаловать решение модератора или отказаться от участия в рекомендательной системе).

Закон о цифровых рынках (DMA) устанавливает дополнительные обязательства для "привратников" (gatekeepers) — крупнейших онлайн-платформ, доминирующих в Интернете. Эти сервисы больше не смогут продвигать собственные услуги активнее чужих или ограничивать пользователей в выборе: например, если владелец смартфона захочет удалить предустановленное приложение, ему гарантируется такая возможность. Также "привратники", которые хотят обрабатывать персональные данные пользователя для таргетирования рекламы, должны будут запрашивать его согласие "в явной форме". За несоблюдение правил для таких компаний установят крупные штрафы — до 10% от мирового оборота (сумма может удвоиться в случае повторного нарушения).

Обе инициативы теперь ждут одобрения Советом Евросоюза и публикации в Официальном журнале ЕС. DSA начнет работать в 2024 году, для крупных сервисов — раньше, дату установит Еврокомиссия. DMA станут применять спустя полгода после вступления в силу (ориентировочно в начале 2023-го), затем у "привратников", которых также определит Еврокомиссия, будет полгода на приспособление своих сервисов к новым правилам.

Европарламент признал атомную энергетику и газ "зелеными"

Что случилось? 6 июля Европарламент поддержал решение Еврокомиссии, признав инвестиции в атомную и газовую энергетику соответствующими концепции устойчивого развития. "Против" проголосовали 278 депутатов, в то время как для наложения вето требовалось 353 голоса. "Это фантастика — видеть, что большинство в Европейском парламенте решило прислушаться к экспертам и принять правильное решение", — отметил Ив Дебазель, генеральный директор объединения Nuclear Europe. Экоактивистка Грета Тунберг считает иначе: "Это замедлит отчаянно необходимый переход к реальной устойчивости и усилит нашу зависимость от российского топлива. Лицемерие бросается в глаза, но, к сожалению, не удивляет".

Что это значит? Решение Европарламента еще можно отменить — для этого потребуется вето, наложенное как минимум 20 странами ЕС. Эксперты считают такое развитие событий маловероятным, хотя о соответствующем желании уже заявили Люксембург и Дания. Если решение вступит в силу в нынешнем виде (ориентировочно в следующем году), в нем останутся ограничения: например, газ будут считать "зеленым" только до 2030 года, пока он будет вытеснять с энергетического рынка уголь. Эксперты отмечают, что компромиссное решение европейских властей могло бы содержать более четкие рекомендации по замене привычного сейчас топлива на более экологичное — например, водородное.

В Европе усилят поддержку стартапов и высокотехнологичных компаний

Что случилось? Еврокомиссия утвердила новую программу поддержки инноваций, которая будет направлена на помощь компаниям и стартапам, разрабатывающим зеленые и цифровые технологии. "Новая европейская программа инноваций обеспечит новаторам, стартапам и развивающимся компаниям, а также их инновационному бизнесу возможность стать мировыми лидерами. <…> Вместе мы сделаем Европу мировым центром инноваций и стартапов в области наукоемких технологий", — заявила комиссар по инновациям, науке, культуре, образованию и делам молодежи Мария Габриэль. Согласно недавнему исследованию компании Stripe, европейский континент привлекателен для компаний, разрабатывающих передовые решения, благодаря высокому уровню образования населения, однако решение бюрократических задач отнимает так много времени, что многие бизнесмены отказываются от рынка ЕС. На решение этой проблемы и направлены нововведения.

Что это значит? В первую очередь, Еврокомиссия считает важным не просто увеличить финансирование технологических компаний и стартапов, но и сделать получение денег быстрее и доступнее. Например, такие фирмы смогут разместить свои акции на бирже по упрощенной схеме. Большое внимание Еврокомиссия уделит инфраструктуре, необходимой для проведения исследований, и "региональным инновационным долинам", где новаторы со всей Европы смогут совместно заниматься своими разработками. ЕС будет активнее стремится удержать местные таланты — для этого будет разработана система стажировок в компаниях, получающих финансирование от Евросоюза. Наконец, Еврокомиссия отдельно поддержит женщин и граждан беднейших стран альянса, которые занимаются инновациями.