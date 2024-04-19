ABC News: Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране

В нескольких районах Ирана работают системы ПВО. "Иранская противовоздушная оборона была активирована в небе нескольких провинций страны", - говорится в сообщении государственного агентства IRNA.
Как передает агентство FARS, три взрыва произошли недалеко от базы ВВС, которая находится возле международного аэропорта.
Иран сообщил о сбитых беспилотниках
Официальный представитель Иранского космического агентства Хосейн Далириан заявил, что "несколько" беспилотных летательных аппаратов были "успешно сбиты" силами ПВО. "На данный момент сообщений о ракетной атаке нет", - написал он в социальной сети X.
Агентство Tasnim, ссылаясь на источники, сообщило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся "в полной безопасности".
Иранские власти эту информацию пока не комментируют.
Удар Ирана по Израилю
Запуск ракет последовал за беспрецедентной воздушной атакой Исламской Республики против Израиля, осуществленной в ночь на 14 апреля. По данным армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), страну пытались атаковать 170 беспилотников, свыше 120 баллистических ракет и более 30 крылатых ракет, однако Израилю и его союзникам удалось сбить 99 процентов из них, причем подавляющее большинство - за пределами страны. Помимо западных стран Израилю помогли некоторые арабские государства. Кроме Ирана, удары по Израилю наносили йеменские хуситы, а также проиранские группировки с территории Ирака.
17 апреля израильские СМИ сообщили, что Израиль определился с ответом на это нападение, однако еще не назначил срок для ответного удара.