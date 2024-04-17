20 стран мира вместе купят 500 тысяч снарядов для Украины

Выступая в Институте Хадсона в Вашингтоне, Фиала сообщил, что в проекте участвуют государства от Канады и Германии до Польши и Нидерландов, и выразил надежду, что инициатива будет и далее расширяться, и позволит собрать достаточно, чтобы оплатить для Украины ещё миллион снарядов. По его словам, поставки боеприпасов Украине должны стать не одноразовым действием, а долгосрочной стратегией.

Чешский премьер не уточнил, какая именно сумма уже собрана. Однако чешский комиссар по вопросам восстановления Украины Томас Копечны заявил, что это примерно три миллиарда долларов.