171 самолет компании Boeing снят с эксплуатации

В воскресенье компания отменила 163 рейса, или 21%, осуществляемых ею авиаперевозок, и заявила, что перебои с рейсами, как ожидается, продлятся по меньшей мере до середины недели.

Авиакомпании должны осмотреть панель и произвести все необходимые ремонтные работы. Ожидается, что проверки нарушат расписание полетов некоторых компаний на несколько дней.

Прежде чем американские авиакомпании смогут возобновить полеты на этих самолетах, FAA должно дополнительно одобрить критерии проверки, предложенные компанией Boeing.

Подавляющее большинство самолетов этой модели, используемых в США , эксплуатируются авиакомпаниями United Airlines и Alaska Airlines . Turkish Airlines , панамские Copa Airlines и Aeromexico также отменили полеты этих самолетов для проведения проверок.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) в субботу сняло с эксплуатации 171 самолет компании Boeing, оснащенный панелью, которая выпала во время полета в пятницу, что привело к аварийной посадке самолета.

Компания United отменила 230 рейсов в воскресенье, или 8% запланированных вылетов.

Между тем власти обратились к общественности с просьбой о помощи в поисках панели, выпавшей во время полета самолета Boeing BA.N 737 MAX 9, который находился в эксплуатации всего восемь недель.

Панель, установленная на некоторых самолетах вместо дополнительного аварийного выхода, скорее всего, упала в западном пригороде Портленда, но пока не найдена.

Председатель Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) Дженнифер Хоменди сообщила журналистам в субботу, что пока рано говорить о причинах происшествия.

По словам Хоменди, два места рядом с частью фюзеляжа, которая была повреждена, не были заняты. Независимое американское агентство начало расследование случившегося.

Фюзеляж для самолетов Boeing 737 производится компанией Spirit AeroSystems, расположенной в Канзасе, которая отделилась от Boeing в 2005 году. Spirit изготовила и установила панель, которая выпала, сообщил источник Reuters в субботу.