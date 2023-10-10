13 тысяч сотрудников ООН заблокированы в секторе Газа

Около 13 тысяч сотрудников ООН остаются в секторе Газа после того, как Израиль объявил его блокаду. Об этом заявил в понедельник, 9 октября, официальный представитель Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик.

Речь идет о сотрудниках Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР, UNRWA). Большинство из них - палестинцы, около 300 - граждане других стран, уточнил Дюжаррик. "Они сосредоточены на том, чтобы сделать все, что возможно, в рамках своих полномочий, чтобы помочь местному населению", - подчеркнул он.

В тот же день UNRWA объявило, что более 137 тысяч человек в секторе Газа пришли искать защиту в аварийные убежища ООН, которые заполнены уже на 90 процентов. В агентстве опасаются, что гуманитарная ситуация в палестинском эксклаве продолжит ухудшаться.