"Я внес предложение по развязке ситуации". Лукашенко рассказал, о чем говорил с Меркель

— Первый вопрос — беженцы, эскалация на государственной границе. Мы пришли к единому мнению, что эскалация никому не нужна — ни Европейскому союзу, ни Беларуси. И допустить эскалации, как бы кому-то этого ни хотелось, вплоть до горячего столкновения, мы не можем. Да мы никогда и не шли на эту эскалацию. Я только что сказал, что на границе с той стороны около 20 тыс. вооруженных людей. Мы не развернули ни одного взвода, ни одной роты — военных — там, на границе. Такого приказа главнокомандующий Вооруженными Силами армии не отдавал. Но планы противодействия любой агрессии с их стороны мы имеем. Такую команду Министру обороны и другим генералам, силовым структурам я отдавал, — рассказал Лукашенко.

Второй вопрос, который обсуждали Александр Лукашенко и Ангела Меркель, — приток беженцев.

— У нас, конечно, разные на это взгляды. Что в Европейском союзе, что в Беларуси, взгляды разные. Очень они озабочены притоком беженцев в Беларусь, -отметил Лукашенко.

Он уверен, что в Европе «абсолютно не знают, что не мы их сюда зовем», и не знают, что около 5 тысяч человек Беларусь за осень вернула обратно.

— То есть мы не собираем по всему миру беженцев и не привозим в Беларусь, как Польша проинформировала Европейский союз. Те, кто законно приезжает в Беларусь, мы их здесь принимаем. Так же, как и в любой другой стране. У кого хоть малейшее нарушение закона — в самолет и обратно. Вот таких около 5 тысяч на сегодняшний день. Я проинформировал канцлера Германии по этому вопросу, — заявил Александр Лукашенко.

Поднимался во время разговора и вопрос о лагере на белорусско-польской границы.

— Более 2,1 тыс. на сегодняшний день, а может, уже и больше, которые сконцентрированы на погранпереходе «Брузги». Вы знаете, что они разбили там лагерь рядом в 800 метрах от этого перехода и постоянно находились в течение недели. Вчера они снялись с этого места, прошли 800 метров и заполнили пограничный переход «Брузги». Это самая большая проблема. Проблема, как я сказал Меркель, состоит в том, что если мы не спасем этих людей, мы будем биты: и Беларусь, а тем более ЕС, который не пропустил этих беженцев. Поэтому с этими людьми надо немедленно что-то решать, — рассказал Лукашенко.

Он также заявил, что «внес предложение в целом по развязке ситуации», которое пока не будет конкретизировать. И добавил, что он это обещал канцлеру, «она попросила время, паузу для того, чтобы обсудить это предложение с членами ЕС».

— К нам не может быть никаких претензий. Мы делаем все, чтобы защитить этих людей. Самое опасное — это попытка подбросить в этот лагерь оружие. Мы отвлекаем колоссальные силы, чтобы это предотвратить, — подчеркнул на совещании Александр Лукашенко.