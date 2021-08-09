Одновременно с Лукашенко проходило выступление соперницы Лукашенко Светланы Тихановской. Она говорила о необходимости новых выборов и рассказывала, как “режим уничтожает медиаплатформы”, а “журналисты стали особой целью для Лукашенко”.
Две реальности
В Минске в начале “большого разговора” слово ненадолго взял министр экономики страны. Он рассказывал, как успешно идут дела в стране: зарплата стабильно растет, внешняя торговля успешно развивается, благополучно идут дела в сфере промышленности и IT.
Лукашенко, удовлетворенный докладом министра, похвалил сам себя за то, что не вводил карантин и комендантский час во время пандемии - этот подход, по его словам, оказался “правильным для экономики и системы здравоохранения”.
Отдельно Лукашенко подчеркнул, что мог бы перенести президентские выборы на более поздний срок под предлогом пандемии, “и люди бы аплодировали”, но счел это “непорядочным и незаконным”.
Правда, в официальных документах картина не такая радужная. Госдолг Беларуси с начала года увеличился на 1,5 млрд рублей (около 600 млн долларов) и к началу апреля составил 59,3 млрд долларов. А золотовалютные резервы только за июнь снизились на 4,6%.
Проблемы в белорусской экономике, как и во всем мире, были отчасти связаны с коронавирусом, но также и с политическим кризисом внутри страны. Внешний долг Беларуси был накоплен давно, но, как указывают эксперты, проблема в том, что страна выплачивает его за счет золотовалютных запасов.
Проблему для страны представляют и санкции Евросоюза. По словам директора Центра экономических исследований BEROC Кристины Борнуковой, проблемой является именно угроза санкций и связанные с этой угрозой репутационные издержки: “Это приводит к тому, что мы не можем рефинансировать наш огромный внешний долг на любых зарубежных рынках, кроме российского”, - отметила она в интервью Deutsche Welle.
Александр Лукашенко по этому поводу не волнуется: “Чего мы паримся из-за каких-то санкций? Мы [с Россией] самодостаточные две страны”.
Первый же вопрос - на 41 минуте “разговора” - от журналиста “России 24” был задан об интеграции в рамках союзного государства. “А что вы понимаете под интеграцией?” - вопросом на вопрос ответил Лукашенко. Он заверил, что интеграция идет по плану, но в рамках этой интеграции Беларусь никогда не войдет в состав России.
Отдельно подняли вопрос про Крым. "Когда Беларусь Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет", - заявил Лукашенко. Правда, признался, что его "многое связывает".
"Помните про Будапештскую декларацию? Мы ее подписывали - Назарбаев, Ельцин, Лукашенко, Клинтон, по-моему, Тони Блэр, кажется, от Великобритании был, кто-то еще. Мы подписали, почитайте ее. Моя подпись там стоит, но я и через это переступлю, - заявил Лукашенко. - Украина, видите, что творит? У меня руки развязаны. И Крым [признаю], и все остальное".
“Разговариваем как с врагами”
После того как год назад ЦИК Беларуси объявил Лукашенко победителем выборов, в стране начались масштабные акции протеста, которые разгоняли силовики. Только в первую ночь протестов были задержаны тысячи человек, десятки пострадали. Через несколько дней выходящие на свободу задержанные начали рассказывать о пытках в изоляторах.
Во время “большого разговора” Лукашенко назвал акции протеста маргинальными.
“Единственная основа для этих протестов - обезумевшие люди во всем мире. [...] В этой толпе - боевики, отмороженные, урки с заточками. Туда дальше в "хвост" - это хайп, это там молодежь. [...] И по краям - стоят, мороженное жуют, пончики едят и прочее - зеваки”, - обрисовал Лукашенко свое видение протестов.
Он сообщил, что правоохранительные органы Беларуси насчитали, что на пике в акциях протеста в Минске принимали участие 46 700 человек, а все разговоры о большем числе участников были спровоцированы фотографами, которые якобы специально делали кадры, из-за которых создавалось впечатление массовости.
“Собрали со всей страны. Ну а картинку сделать не проблема. И смотрится впечатляюще. Там очумевших было много, заблудших. Но есть те, с которыми не просто по закону надо разговаривать. Но мы с ними уже разговариваем как с врагами. Это я определил”.
Еще раз Лукашенко подтвердил, что обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой создать резерв силовиков “на всякий случай” - и такой резерв был создан в размере тысячи человек. “Не думаю, что этот резерв решил бы какую-то задачу, потому что у меня в резерве была целая армия. У меня бы ни один мускул не дрогнул ввести в действие армию, если бы я увидел, что они [протестующие] не просто перешли красную черту, а далеко забрались. Мы справлялись”.
В это же время Светлана Тихановская на своем пресс-брифинге рисовала другую картину: “За один год белорусский режим из легитимного превратился в террористический, а главным способом управления стало насилие”.
Тихановская говорила о десятках тысяч задержанных на акциях протеста, сотнях политических заключенных, вспомнила принудительную посадку самолета с Романом Протасевичем и попытку принудительно увезти в Беларусь из Токио спортсменку Кристину Тимановскую.
“Меня часто спрашивают, если бы тогда, стоя на участке для голосования, я знала, что все произойдет именно так, что бы я изменила. Но в истории нет условного наклонения. Я знаю, какой выбор сделали белорусы год назад. Я тоже сделала этот выбор и взяла на себя ответственность за него. Поэтому, сколько бы времени и сил ни потребовал наш путь к свободе, я пройду его вместе с белорусами”.
Светлана Тихановская была вынуждена уехать из Беларуси, опасаясь за безопасность своей семьи, сейчас она представляет белорусскую оппозицию на встречах с зарубежными лидерами.
Вернуть оппоненту
Эксперты, специализирующиеся на публичных выступлениях, рассказывают, что, уходя от ответа, спикеры часто отвечают вопросом на вопрос. Причем вопрос бывает трех видов: уточняющий, риторический и возвращающий к оппоненту. Любой из этих вопросов дает возможность выиграть время, придумать ответ или переключить внимание.
Журналистка американского телеканала Си-эн-эн спросила Лукашенко о нарушении прав человека, массовых арестах и посадке самолета Ryanair.
Лукашенко ответил: “А вы зачем убили девушку в Конгрессе? Которая была участницей войн в защиту интересов США! Это же женщина!”
35-летняя ветеран ВВС США Эшли Бэббит была среди тысяч человек, которые ворвались в здание Капитолия 6 января 2021 года, протестуя против утверждения результатов выборов, на которых победил Джо Байден. Когда Бэббит попыталась войти в лобби спикера Конгресса на втором этаже, полиция Капитолия выстрелила в нее. Женщина умерла от полученных ранений.
“После этого вопрос о репрессиях в отношении гражданского населения с моей стороны просто меркнет, - заключил Лукашенко. - Вы привыкли к тому, что вы гегемоны в мире, вам все позволено. Сколько человек вы посадили после событий у Конгресса? Когда вы законно избранного президента растоптали, убрали его из средств массовой информации - и с Си-эн-эн тоже. Я имею в виду Трампа. И поставили своего президента? Это что, было законно? Вы голосовали по почте”.
По сути вопроса Лукашенко высказался в форме риторических вопросов: “Какие же здесь репрессии? Я кого-то застрелил? Я кого-то убил?”
В результате белорусских протестов умерли по меньшей мере шесть человек. Один из них, по уверениям МВД, умер от взрыва бомбы, которую он хотел бросить в силовиков, но кадры с места событий свидетельствуют, что бомбы в руках у мужчины не было.
Еще один человек умер после задержания в милицейской машине - у него были проблемы с сердцем.
Одного мужчину смертельно ранили силовики на акции - МВД утверждает, что он якобы напал на милицию, но родные погибшего в эту версию не верят.
Смерти еще четырех человек вызывают вопросы у белорусской оппозиции.
“Верховный комиссар ООН по правам человека начал документацию фактов насилия и пыток белорусов. Мы работаем над приближением международного трибунала по преступлениям режима, - в это время говорила Тихановская. - Белорусы остаются непоколебимыми в своих целях: политический кризис будет разрешен, когда все лишенные свободы по политическим мотивам выйдут на свободу, когда в стране пройдут новую демократические президентские выборы под международным наблюдением”.
Выступление Тихановской было кратким. Лукашенко говорит уже несколько часов.
“Большой разговор” был в разгаре, когда стало известно, что Британия ввела пакет торговых, финансовых и авиационных санкций против Беларуси.
Белорусским самолетам запретили летать над британской территорией. Запрет распространяется на покупку ценных бумаг, выпущенных Беларусью, а также белорусскими государственными банками. Торговые санкции относятся к калийным удобрениям, нефтепродуктам, а также товарам двойного назначения.
"Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании", - прокомментировал Лукашенко.
Обращаясь к журналисту Би-би-си, задавшему вопрос про санкции, Лукашенко заявил: "Вы же [Британия и США] развяжете третью мировую войну. Вы что, к этому толкаете нас с россиянами? Вы что, хотите победить в этой войне? Не будет победителей! А если и будут, это не вы".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Официально: непривитые заболевшие коронавирусом жители не будут получать пособие по безработице (4)
В Литве предлагают не выплачивать пособие по...
Работодатели в Литве уже отстранили десятки работников: некоторые не согласны даже тестироваться (90)
В социальных сетях можно найти немало историй...
Президент Литвы: при нынешних темпах вакцинации ограничения могут и не потребоваться (40)
Глава Литвы Гитанас Науседа считает, что планы...
Правительство Литвы отложило принятие решения об ограничениях для людей без "паспорта возможностей" (32)
Правительство Литвы отложило принятие решения об...
Представители перевозчиков пассажиров о проверке "паспорта возможностей": мы не театр (22)
Правительство Литвы намерено ограничить возможности...